美國扣查南非運往中國反潛訓練設備 指助北京擴軍力

中央社／ 華盛頓18日專電

美國日前攔截並扣押由南非運往中國、供解放軍使用的訓練設備。美方指出，這些設備非法使用美國軍用技術，訓練解放軍掌握反潛作戰技術，及強化定位及追蹤在太平洋地區活動的美國潛艇能力。

美國司法部15日發布書面聲明表示，對兩台從「南非測試飛行學院」（Test Flying Academy of SouthAfrica，TFASA）運予中國解放軍途中被截獲的任務機組訓練器（MCT），提起沒收訴訟。

這項沒收行動發布之際，中國、俄羅斯與伊朗正在南非海域展開為期一週的聯合海軍演習。

司法部指出，這些MCT是移動式訓練設備，可協助解放軍訓練人員使用機載預警和控制系統，以及反潛作戰飛機。

美國並非首次盯上TFASA。司法部透過聲明表示，TFASA長期為解放軍提供訓練。2023年6月，美國商務部將TFASA及其在南非等地的多家子公司與關係企業列入「實體清單」，理由是其「利用西方及北大西洋公約組織（NATO）資源為中國軍事飛行員提供訓練」，違反美國國家安全與外交政策利益。

法院文件指出，TFASA在南非政府的支持下於2003年成立，目的在於促進與中國的合作。學院總部位於南非，藉由在南非和中國的設施，專門從事軍事飛行測試及訓練。

TFASA的網站介紹，「飛行測試服務」依照北約訓練標準，為中國軍方飛行員提供固定翼飛機和旋翼飛機訓練。

根據法庭文件，前述任務機組訓練器及相關軟體由南非測試飛行學院使用美國的軟體及國防技術資料進行設計和製造。南非測試飛行學院內部將這項任務稱為「艾格爾計畫」（Project Elgar），團隊成員包括接受過反潛作戰技術訓練的前北約飛行員。

任務機組訓練器的配置，則設計仿照美國波音公司製造的P-8A海神式海上巡邏機（P-8A Poseidon）。

司法部指出，這次的攔截行動是為阻止解放軍及其協力者進一步威脅美國國家安全。

司法部助理部長艾森伯格（John Eisenberg）於聲明中表示，南非測試飛行學院偽裝成民用飛行訓練學院，實際上卻是中國空軍與海軍的重要助力，也是將北約航空專業知識、作戰經驗和受管制技術直接輸送給人民解放軍的管道。

南非飛行學校涉及協訓共軍，近年來已引發西方國家關注。2022年底，澳洲警察於搜查南非測試飛行學院營運長哈特利（Keith Hartley）在澳洲的住所。

英國和澳洲已宣布取締訓練中國飛行員的前軍事飛行員，英國則規劃修改國家安全法，阻止前飛官為南非飛行學校等中介機構工作。

