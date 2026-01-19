西班牙2高鐵相撞至少21死100傷！車廂遭拋出鐵軌 駭人現場曝光

快訊

西班牙2列高鐵脫軌相撞已知10死百人傷 乘客：撞擊感覺像地震

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
西班牙南部哥多華省阿達姆茲市附近，18日發生兩列高速列車相撞事故。法新社
西班牙南部哥多華省阿達姆茲市附近，18日發生兩列高速列車相撞事故。法新社

路透報導，西班牙南部18日晚間兩列高速列車在哥多華省（Cordoba）阿達姆茲市（Adamuz）附近相撞。一列由馬拉加（Malaga）北上馬德里（Madrid）的列車出軌後衝入鄰線，撞上反向由馬德里前往韋爾瓦（Huelva）的列車，造成2列車均脫軌；警方證實至少21人死亡，包含1名司機，另有100人受傷、其中25人重傷。

西班牙鐵路基礎設施管理公司（ADIF）指出，事故約發生在北上列車於當地下午6時40分（約台灣時間19日凌晨1時40分）自馬拉加出發後約10分鐘。事故後，馬德里與安達魯西亞（Andalusia）之間的鐵路服務全面暫停。

北上馬德里的列車由義大利私人鐵路營運商Iryo營運，車上約300名乘客，往韋爾瓦的列車由西班牙國家鐵路Renfe營運，約有100名乘客。

哥多華消防局長卡蒙那（Paco Carmona）告訴西班牙電視台（TVE），往馬德里的列車已完成疏散。他並透露，南下列車的車廂嚴重毀損，金屬與座椅扭曲變形，救援行動在狹窄區域進行。

西班牙交通部長普恩特（Oscar Puente）表示，正在ADIF總部掌握事故應變，並在社群X上指出撞擊「非常嚴重」，往韋爾瓦的南下列車前2節車廂被拋出鐵軌。

阿達姆茲市長莫雷諾（Rafael Moreno）告訴《國家報》（El Pais），他與地方警方第一時間趕到現場，見到疑似嚴重撕裂的遺體，現場「駭人」。

BBC引述西班牙廣播電視公司RTVE記者赫曼內茲（Salvador Jimenez）透露，他當時在其中一輛列車上。他描述，事故瞬間「像地震」，有人立刻呼叫尋找具醫護背景者協助，並用錘子敲破車窗，最後將乘客疏散，許多人得以在未受重傷的情況下自行離開。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）表示，政府正與緊急服務部門合作協助救援。

