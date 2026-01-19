西班牙2列高鐵脫軌相撞 已知10死100傷

快訊

中央社／ 馬德里18日綜合外電報導
西班牙南部發生兩列高速列車出軌，第一線救援人員在殘骸中搜尋。（X平台用戶 @eleanorinthesky 提供／路透社轉載）
西班牙緊急救援單位和警方今天指出，南部發生兩列火車相撞事故，已知至少10人死亡、100人受傷，其中25人傷勢嚴重。

法新社報導，警方發言人最初告訴法新社，發生在哥多華省（Cordoba）的這起事故已知5人死亡，不久後將罹難人數更新為10人。

路透社報導，鐵路網營運商證實，南部今天發生兩列高速鐵路列車出軌事故，國營西班牙廣播電視公司（RTVE）引述警方消息指出，已知有100人受傷，其中25人重傷。

西班牙鐵路基礎設施管理公司（ADIF）在X平台表示，一列從馬拉加（Malaga）開往馬德里的列車在阿達穆斯（Adamuz）附近出軌，衝到對向軌道，與迎面而來的另一列列車相撞，導致對向列車也出軌。

安達魯西亞自治區（Andalusia）緊急服務單位發言人告訴法新社：「我們接獲民眾報案，表示現場有人受傷和受困。」

一名目擊者向西班牙國家電視台（TVE）表示，第一列列車其中一節車廂完全翻覆。

電視畫面可見醫療及消防人員在現場搶救。

當時搭乘其中一列車的西班牙國家廣播電台（RNE）記者表示，撞擊時感覺就像「一場地震」。他說，乘客們拿起緊急安全鎚擊破車窗逃出。

西班牙媒體報導，兩列列車上共有約400名乘客。

總理桑傑士（Pedro Sanchez）在聲明中表示，正「密切關注」事態發展。

馬德里自治區政府主席阿尤索（Isabel Diaz Ayuso）表示，如有需要，馬德里自治區的醫院將提供安達魯西亞協助。

馬德里與安達魯西亞間鐵路交通已經暫停。

