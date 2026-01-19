快訊

川普對歐關稅施壓…欲強取格陵蘭 歐盟反彈誓言護主權

115學測最後一天！數B、社會科登場 應考注意事項一次看

葡萄牙總統大選 社會黨、極右派有望晉級決選

中央社／ 里斯本18日綜合外電報導

葡萄牙今天舉行總統大選首輪投票，出口民調和初步開票結果均顯示，溫和派社會黨籍的席古領先、極右派領袖溫杜拉緊追其後，兩人可望於下月進行決選。

路透社報導，自50年前推翻法西斯獨裁政權以來，葡萄牙總統選舉僅在1986年進入過決選，這也凸顯隨著極右勢力崛起及選民對主流政黨失望，葡萄牙政局已然日趨分裂。

截至目前已完成近8成選票計票，社會黨（PartidoSocialista）籍的席古（Antonio Jose Seguro）得票率略高於30%，出口民調則顯示他將獲得30%至35%選票。極右派政黨「夠了」（Chega）黨魁溫杜拉（AndreVentura）目前得票25.6%，超出出口民調預期的19.9%至24.1%。

首都里斯本和波圖（Lisbon）等大城市的最終票數會需要更長時間處理。

根據為葡萄牙公共電視台RTP，以及為私營電視台SIC和TVI/CNN分別進行的出口民調，右翼親商派自由倡議黨（Liberal Initiative）籍的費蓋瑞多（Joao CotrimFigueiredo）可能以16.3%至21%的得票率在全部11位候選人中位居第3。

第二輪投票暫定於2月8日舉行。

葡萄牙 民調 投票

延伸閱讀

鈊象手遊搶農曆年商機

澳網／澤瑞夫逆轉擊敗加拿大小將 晉級男單次輪

全台飼養貓狗破340萬！超車小孩人數 賴總統：盼達零棄養目標

賴總統：全台貓狗比14歲以下幼童多 小孩越生越少政府要面對

相關新聞

川普關稅逼歐強取格陵蘭 歐盟反彈誓言護主權

美國總統川普十七日宣布，由於丹麥等八個歐洲國家反對美國接管格陵蘭，美國將自二月對這八國進口商品加徵百分之十關稅；若六月一...

川普覬覦格陵蘭的礦產、戰略價值 滿足霸權心態

美國總統川普第一任就想買下格陵蘭，第二任更暗示可能為此動武，如今再祭出關稅施壓歐洲國家。為何他這麼想要格陵蘭？戰略上，格...

全島史上最大抗議 格陵蘭人上街怒喊美國滾蛋

格陵蘭首府努克及丹麥首都哥本哈根十七日分別有成千上萬的民眾冒著冬季嚴寒上街抗議，要求美國總統川普尊重格陵蘭人自決權，創下...

批哈米尼有病 川普：伊朗該換領袖了

美國總統川普十七日接受政治新聞網Politico訪問時指稱，八十六歲的伊朗最高領袖哈米尼「有病」，「是時候了，伊朗該找個...

川普喊話 該換伊朗領導人

川普再度攪亂中東情勢，表示「現在是時候尋找伊朗的新領導人了」，暗示可能出手推翻伊朗領袖哈米尼37年來的統治。他也宣布加薩...

格陵蘭價值所在…北極暖化 潛在航道全球關注

華盛頓郵報十八日報導，美國總統川普雖曾稱氣候變遷是騙局，但他口中格陵蘭的價值所在，部分就是當地環境變遷所造就。北極暖化速...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。