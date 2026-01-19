巴基斯坦喀拉蚩商場惡火 已知6死仍65失蹤

快訊

中央社／ 喀拉蚩18日綜合外電報導

巴基斯坦第一大城、南部喀拉蚩歷史悠久的市中心區一座購物商場昨晚發生大火，消防人員今天持續搜尋超過65名失蹤者。大火導致建築部分區域化為瓦礫，已知6人喪生。

路透社報導，影片顯示烈焰從建築物竄出，消防人員徹夜奮力撲救，希望阻止昨晚發生在密集商業區的這場大火進一步蔓延。經過超過24小時灌救後，消防人員開始為幾近倒塌建築仍在冒煙的瓦礫堆進行降溫處理。

消防人員告訴當地電視台Geo News，這棟擁有超過1200家店鋪的商場通風不良，導致建築內部充滿濃煙，影響救援行動。

據黎明新聞（Dawn News）報導，信德省（Sindh）警察局長歐德侯（Javed Alam Odho）在現場受訪時說：「似乎是（電力）斷路器導致起火。」

他指出：「這座市場的設計與建造方式，再加上市場本身販售像地毯、毛毯及其他含樹脂的商品，火勢因這些物品至今仍在悶燒。」

喀拉蚩（Karachi）市長華哈布（Murtaza Wahab）在現場告訴記者，仍有65人下落不明。救難人員指出，這場火災已經造成6人死亡，另有20人受傷。

數以百計民眾圍聚建築物周圍，當中包括悲痛的店家業主，他們的事業在大火中灰飛煙滅。

店家巴諾（Yasmeen Bano）說：「我們陷入困境，一夕歸零，20年心血化為烏有。」

這場大火昨晚爆發，救難單位於當地時間晚間10時38分接獲報案，稱多層樓購物中心古爾廣場（GulPlaza）一樓店家起火。

