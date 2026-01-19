與庫德勢力停火整合 敘利亞政府幾乎掌控全國結束分裂

中央社／ 大馬士革18日綜合外電報導

敘利亞政府軍對北部和東部庫德族掌控區推進後，總統夏拉今天宣布與庫德族為首軍事同盟達成停火和整合協議，意味政府幾乎掌控全國，瓦解控制東北地區逾十年的庫德族勢力。

法新社報導，長期支持敘利亞庫德族戰士、現已成為大馬士革關鍵盟友的美國對這項協議表示歡迎。美國特使巴瑞克（Tom Barrack）表示，這是「關鍵轉折點」，讚揚雙方所作的「建設性努力」。

在大馬士革與巴瑞克會面後，夏拉（Ahmed al-Sharaa）告訴記者：「我建議全面停火。」他說，因天候不佳，與敘利亞民主力量（Syrian DemocraticForces）指揮官阿布迪（Mazloum Abdi）的會晤延至明天舉行，但「為了平息局勢，我們決定簽署協議」。

敘利亞民主力量是獲美國支持、由庫德族主導的內戰軍事同盟。

夏拉表示，明天將會敲定細節，強調這項協議是以去年3月簽署協議的「精神」為基礎。

他呼籲，在庫德族掌控下的北部和東部拉卡省（Raqa）、代爾祖爾省（Deir Ezzor）占多數的阿拉伯部落「保持冷靜…為協議條款的逐步落實鋪路，直到達成敘利亞的完全平靜」。

他期盼這項協議成為發展和重建「好的開始」，同時帶來「安全與穩定的機會」，讓「敘利亞結束當前分裂狀態，邁向團結與進步」。

阿布迪和庫德族行政當局對達成上述協議一事迄無評論。

總統府公布由夏拉與阿布迪簽署的「停火暨全面整合協議」，內容包括「敘利亞政府軍與敘利亞民主力量之間在所有戰線及接觸點實施全面且立即停火」。

協議還規範敘利亞民主力量的軍事和安全人員「經必要安全審查後，將逐一納入敘利亞國防部與內政部體系」。

其他重點則包括，「代爾祖爾與拉卡兩省行政和軍事管理權全面且立即移交敘利亞政府」，以及「將庫德族據點的哈塞克省（Hasakeh）所有民事機構整合進入國家體系」。

協議同時涵蓋，將負責管理伊斯蘭國（IS）囚犯和營地的庫德族行政部門、負責相關設施維安的部隊整編納入政府體系，政府將「全面承擔法律與安全責任」。

庫德族在內戰期間打造出事實上自治政府的地位，期盼繼續維持行政機構、掌控北部和東北部分地區。這項協議使得相關抱負遭到重挫。

庫德族爭取地方分權治理的期望也就此告終，儘管他們過去與大馬士革談判時曾堅持此一訴求。

