馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
去年諾貝爾和平獎得主馬查多（右）15日赴白宮與美國總統川普（左）會面，並將自己的諾獎獎章裱框獻給川普。路透
委內瑞拉反對派人士馬查多上周赴白宮，將她去年獲頒的諾貝爾和平獎獻給美國總統川普，諾貝爾基金會18日發出聲明批評這種做法，儘管聲明中並未點名。

馬查多15日首度和川普會面，將川普念茲在茲的諾貝爾和平獎獻給他。馬查多在該獎章裱框中的獻詞寫道，「謹獻給川普總統，感謝您在以實力謀和平、推進外交與捍衛自由及繁榮上展現的卓越領導力」。

對此，諾貝爾基金會在其網站聲明，基金會的核心任務之一是維護諾貝爾獎尊嚴與這些獎項的管理及監督，基金會恪守諾貝爾遺囑及其規定。遺囑寫道，諾貝爾獎應授予那些「給予人類莫大益處」的人士，並明確規定誰有權頒發各個諾貝爾獎項。因此獎項不得轉交或轉獻，即使只是象徵性也不行。

諾貝爾獎 馬查多 川普

