西班牙總理警告：美若入侵格陵蘭 普亭最開心

政治新聞網站Politico報導，美國總統川普一再宣稱，想掌控格陵蘭是為了防止俄羅斯與中國染指北極，但歐洲官員駁斥說，中國軍艦已多年未在北極海域活動，威脅丹麥正中俄羅斯總統普亭下懷。

北約官員指出，川普堅持要自丹麥手中奪取格陵蘭，反有助普亭，加深北約盟國的裂痕。川普揚言占領格陵蘭，分散國際間對俄烏戰爭的注意力，促使歐洲把政治和軍事資源從烏克蘭移轉至格陵蘭，正在烏克蘭作戰的俄軍一定樂見此事。

西班牙總理桑傑士在西班牙先鋒報十八日刊出的專訪表示，如果美國入侵格陵蘭，普亭「會成為世界上最開心的人」。桑傑士說，美國對格陵蘭任何軍事行動，都將損害北約組織安全，並為俄羅斯入侵烏克蘭提供正當性，「如果美國動用武力，這將成為北約喪鐘。普亭將加倍高興」。

川普再三強調占領格陵蘭是為防範俄羅斯與中國入侵北極地區，但丹麥外長拉斯穆森說，「我們已有十幾年沒在格陵蘭海域看到中國軍艦」。

川普政府官員說，川普需要格陵蘭，是為設立金穹飛彈防禦系統、經濟安全與當地礦藏。但歐巴馬政府的國務院官員夏皮羅駁斥，「川普對格陵蘭的主張，從頭到尾都毫無道理」，川普動機是個人野心，「他的房地產大亨心態表露無遺，他的權勢與地位來自土地與擴張美國的領土」。

根據Politico訪談，一位匿名歐洲官員說，很擔心北約與歐盟內部已有人開始接受俄羅斯與中國威脅格陵蘭安全的論點，這會導致忽略俄烏戰爭等真正的威脅，反而派兵進駐格陵蘭。