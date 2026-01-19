聽新聞
0:00 / 0:00

西班牙總理警告：美若入侵格陵蘭 普亭最開心

聯合報／ 編譯王曉伯／綜合報導　

政治新聞網站Politico報導，美國總統川普一再宣稱，想掌控格陵蘭是為了防止俄羅斯與中國染指北極，但歐洲官員駁斥說，中國軍艦已多年未在北極海域活動，威脅丹麥正中俄羅斯總統普亭下懷。

北約官員指出，川普堅持要自丹麥手中奪取格陵蘭，反有助普亭，加深北約盟國的裂痕。川普揚言占領格陵蘭，分散國際間對俄烏戰爭的注意力，促使歐洲把政治和軍事資源從烏克蘭移轉至格陵蘭，正在烏克蘭作戰的俄軍一定樂見此事。

西班牙總理桑傑士在西班牙先鋒報十八日刊出的專訪表示，如果美國入侵格陵蘭，普亭「會成為世界上最開心的人」。桑傑士說，美國對格陵蘭任何軍事行動，都將損害北約組織安全，並為俄羅斯入侵烏克蘭提供正當性，「如果美國動用武力，這將成為北約喪鐘。普亭將加倍高興」。

川普再三強調占領格陵蘭是為防範俄羅斯與中國入侵北極地區，但丹麥外長拉斯穆森說，「我們已有十幾年沒在格陵蘭海域看到中國軍艦」。

川普政府官員說，川普需要格陵蘭，是為設立金穹飛彈防禦系統、經濟安全與當地礦藏。但歐巴馬政府的國務院官員夏皮羅駁斥，「川普對格陵蘭的主張，從頭到尾都毫無道理」，川普動機是個人野心，「他的房地產大亨心態表露無遺，他的權勢與地位來自土地與擴張美國的領土」。

根據Politico訪談，一位匿名歐洲官員說，很擔心北約與歐盟內部已有人開始接受俄羅斯與中國威脅格陵蘭安全的論點，這會導致忽略俄烏戰爭等真正的威脅，反而派兵進駐格陵蘭。

格陵蘭 川普 俄羅斯 北約 普亭 烏克蘭 北極

延伸閱讀

川普加薩和平理事會 約旦國王獲邀加入

若美國入侵格陵蘭 西班牙總理：普亭最開心

川普和平理事會傳設10億美元門檻 白宮否認出資說法

伊朗神秘訊息讓川普取消美軍空襲！華郵揭內幕：抗議者崩潰「被拋棄」

相關新聞

川普關稅逼歐強取格陵蘭 歐盟反彈誓言護主權

美國總統川普十七日宣布，由於丹麥等八個歐洲國家反對美國接管格陵蘭，美國將自二月對這八國進口商品加徵百分之十關稅；若六月一...

川普覬覦格陵蘭的礦產、戰略價值 滿足霸權心態

美國總統川普第一任就想買下格陵蘭，第二任更暗示可能為此動武，如今再祭出關稅施壓歐洲國家。為何他這麼想要格陵蘭？戰略上，格...

全島史上最大抗議 格陵蘭人上街怒喊美國滾蛋

格陵蘭首府努克及丹麥首都哥本哈根十七日分別有成千上萬的民眾冒著冬季嚴寒上街抗議，要求美國總統川普尊重格陵蘭人自決權，創下...

格陵蘭價值所在…北極暖化 潛在航道全球關注

華盛頓郵報十八日報導，美國總統川普雖曾稱氣候變遷是騙局，但他口中格陵蘭的價值所在，部分就是當地環境變遷所造就。北極暖化速...

美對格陵蘭可能手段…加強島上滲透 離間丹麥關係

美國總統川普聲稱一定會對格陵蘭採取行動，不排除動武拿下格陵蘭。國防分析家認為，以「閃電行動」奪島相對容易，但恐對美歐同盟...

格陵蘭當前狀況…美可強化軍事部署 但難擁礦產

美國想要加強防衛格陵蘭或開發當地礦藏，真的需要買下或動武取得格陵蘭嗎？紐約時報和英國廣播公司（ＢＢＣ）指出，根據美國與丹...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。