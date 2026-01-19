日相高市解散眾院 民調反對居多

兼任自民黨總裁（黨魁）的日本首相高市早苗預定今天召開記者會，宣布即將在廿三日開議的國會常會立即解散眾議院，提前舉行眾議員大選。

這也代表日本近一年半就將舉行三場全國性選舉，即兩次大選和一次參議員選舉，而現任眾議員上任約一年三個月，還不到任期的三分之一，就必須投入選戰。最近一次全國性選舉是去年七月改選參議員，上次大選則是前首相兼自民黨前總裁石破茂任內的前年十月。

然而，日本朝日新聞十八日晚間公布最新民調，儘管高市內閣民意支持度仍高，但受訪選民對她即將解散眾院卻是反對多於支持。根據朝日自十七至十八日所做的全國性電話民調，對高市選擇此時解散眾院，並提前舉行大選，反對比率剛好五成，超過支持的三成六。

不過，該民調結果也呈現矛盾。被問到若真的舉行大選，是否希望自民黨與日本維新會組成的執政聯盟能過半，有超過五成的百分之五十二受訪者回答自、維聯盟過半「比較好」，回答「比較不好」的比率則為百分之卅五。

在受訪者的年齡上，達六成七的十八至廿九歲年輕選民支持解散眾院與舉行大選，僅一成九反對，顯見支持高市的年輕選民非常多。反觀在七十歲以上的受訪者中，僅兩成支持，反對的則達六成四。