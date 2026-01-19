聽新聞
川普轉念未攻伊朗 伊國示威者感覺被拋棄
華盛頓郵報十八日引述知情官員報導，美國總統川普原本就要對伊朗動武，美軍驅逐艦駛入波斯灣，並預防性撤離駐卡達烏代德空軍基地的美軍人員，一切待他一聲令下。然而，在一則來自德黑蘭的神祕訊息，以及包含以色列的中東盟友極力勸退下，才讓他在最後關頭改變心意。
歸根結柢這是川普出於成本效益做出的判斷，只靠空襲難以撼動伊朗當局根基，反而恐引發整個中東的安全與經濟動盪，使美國引火上身，駐中東的三萬名美軍也淪為「活靶」。
十四日近中午時，華府上下乃至中東多國均屏息以待，就等川普做出決斷。五角大廈早已發出訊號，美軍驅逐艦「羅斯福號」進入波灣，區域內的美國盟友獲提醒美軍很可能攻伊。
但十四日下午狀況有變。下午三時半五角大廈幕僚接獲「照常下班ＯＫ」的通知。根據該報導，白宮「喊卡」的速度除了使不少川普幕僚措手不及，更令伊朗反對派深感慘遭川普拋棄。
真正讓川普決定踩煞車的主因在於，美國中東特使威科夫轉達德黑蘭告知已取消原定對八百名示威者處以絞刑的計畫，即十四日伊朗外長阿拉奇傳給威科夫的一則訊息，「某種程度讓情勢緩和」。而就在同一天，包括沙烏地阿拉伯及以色列的美國中東盟友也籲請川普三思。
一位和伊朗領導高層有直接聯繫的歐洲高官形容，伊朗當局「像逃過一劫」，湧入伊朗各地街頭示威抗議的群眾卻感到遭背叛而徹底崩潰。
不過，白宮仍不排除採取軍事行動的選項。美軍「林肯號」航艦打擊群正駛往中東，十六日還在南海，趕到中東至少還需一周多的時間，接下來二至三周待美軍資產到位後，川普仍可能再次處於是否批准攻伊的決策窗口；美國中央司令部也被要求為今後一個月提供廿四小時全天候的支援。
