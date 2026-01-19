川普喊話 該換伊朗領導人

川普再度攪亂中東情勢，表示「現在是時候尋找伊朗的新領導人了」，暗示可能出手推翻伊朗領袖哈米尼37年來的統治。他也宣布加薩走廊「和平理事會」成員，成員包括他的女婿庫許納等心腹，若要成為常任成員國，須至少捐款10億美元。

在哈米尼發表一連串攻擊川普的貼文後，川普17日接受POLITICO訪問時表示，「現在是時候尋找伊朗的新領導人了」，哈米尼「是病態之人，他應該好好治理國家，停止殺戮」。「他的國家因為治理失當，淪為舉世最不宜居的地方。」

他批評哈米尼使用暴力統治國家。「作為一國領導人，他的罪過在於摧毀國家，並以前所未有的程度使用暴力」。 「領導力出於尊重，而非恐懼和死亡。」

另外，川普倡導的加薩走廊「和平理事會」已逐步成形，由他自己擔任主席，成員包括庫許納、美國國務卿魯比歐、美國特使威科夫、世界銀行總裁彭安傑（Ajay Banga）、英國前首相布萊爾等人，獲邀的創始成員包括阿根廷總統米雷伊、加拿大總理卡尼、埃及總統塞西與巴西總統魯拉等。