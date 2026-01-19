格陵蘭價值所在 北極暖化 潛在航道全球關注

華盛頓郵報十八日報導，美國總統川普雖曾稱氣候變遷是騙局，但他口中格陵蘭的價值所在，部分就是當地環境變遷所造就。北極暖化速度約是其他地區四倍，讓外界更容易利用北極的自然資源和潛在航道，也促使美中等軍事強國在該地增加活動。

中國已加入拓展北冰洋航道行動。北京一帶一路倡議的「冰上絲路」計畫，即旨在讓船艦不必經過蘇伊士運河、麻六甲海峽，就能經由北極到達歐洲，大幅縮短航程。川普去年十二月聲稱，格陵蘭海岸線到處都是中俄船隻，美國基於國安必須擁有該島。

美國智庫大西洋理事會特聘研究員、國防部前環境安全副次長古德曼說，川普想在格陵蘭進行的經濟開發吸引力日增，部分原因是海冰融化。

北極獲得發展機會的同時，也恐成為潛在的衝突戰場。美國智庫戰略與國際研究中心能源安全和氣候變遷項目主任邁庫特說，北極海冰至少在部分季節消融，將為經濟和安全競爭創造全新舞台。

約五十年間，北極冰蓋因部分地區無冰期延長而產生的變化，為航運貿易開闢新通道，例如沿著俄羅斯北方的「東北航道」，以及沿著加拿大北部的「西北航道」。還有分析家說，破冰船已開始通過貫穿北極的「中央航道」。去年十月，中國貨櫃船「伊斯坦堡橋號」已利用東北航道抵達英國，比通常經由蘇伊士運河節省約廿天。

若未來北極夏季完全無冰，可能重塑全球貿易格局，這可能在幾十年後上演。但邁庫特說，很難預測融冰的確切時程，距離人們為北極濱海房產爭論不休，還要很長時間。科學家也警告，北極融冰的危害可能被低估。無論北極在哪年夏季完全融冰，北極仍會是極端環境。

研究區域氣候風險的氣候科學家拉貝說，冰層通常有緩衝強風和巨浪的作用；若無海冰，當地社區可能會失去至關重要的保護。此外，北極融冰可能導致海況發生難測變化，且一旦發生緊急情況，可用的港口寥寥無幾。拉貝說，屆時船舶進入當地可能更危險而非更安全。