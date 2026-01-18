北京遭揭於越中爭議島嶼加速擴建 南海緊張恐升溫

快訊

中央社／ 河內18日專電

「新聞週刊」根據近月來的衛星影像，揭露中國正在具有主權爭議的西沙群島羚羊礁加速填海造陸並建造設施，企圖把島礁改造為具軍事後勤與部署能力的永久性設施前哨。台灣與越南也聲稱擁有羚羊礁主權。

國際媒體「新聞週刊」（Newsweek）日前揭露，根據最新衛星影像顯示，中國自去年10月起，開始在南海西沙群島另一處爭議島礁羚羊礁（Antelope Reef）上啟動一系列新的填海造陸活動，企圖擴大其前哨基地，恐進一步深化南海緊張局勢。

最近的衛星影像顯示，中國已加速在西沙群島羚羊礁的建設行動。該島礁被越南稱為海參岩（Đá HảiSâm），周邊擁有豐富天然資源，目前由中國占領，但台灣和越南也聲稱對其擁有主權。

歐洲太空總署哨兵2號（Sentinel-2）衛星的影像顯示，10月15日起，羚羊礁開始進行新的疏浚作業。現有哨所與港口兩側似乎也在進行填海造陸。

地理空間專家組成的全球情報網「情報實驗室」（The Intel Lab）研究人員席孟（Damien Symon）在社群平台X上分享中國在羚羊礁上填海造陸的連續畫面比對，明顯可見島礁設施增加。

國防情報「詹氏公司」（Janes）15日報導指出，透過對比分析去年11月和今年1月拍攝的影像，可發現珊瑚礁的景觀發生了顯著變化。去年11月的圖像中，珊瑚礁基本上保持原貌。然1月最新的畫面顯示，新的基礎設施已經出現，包括清晰的通道和滾裝船（RO/RO）泊位。

這表明，北京正在為重型設備的登陸和運輸做準備，目標是把島礁改造為具有軍事後勤，甚至部署能力的永久性設施。滾裝船泊位的建設顯示中國企圖利於車輛和機械設備運輸。

華府戰略暨國際研究中心（CSIS）所屬的「亞洲海事透明倡議」（AMTI）指出，中國今年加速南海填海造陸與軍事升級的行動，其中包括在南沙群島3個完全軍事化島嶼上，部署新型天線陣列和類似移動電子戰系統的裝置。

「亞洲海事透明倡議」寫道：「這些升級行動凸顯中國基地的一項主要功能，是要為擁有無人能及的南海情報、監視和偵察（ISR）範圍，以協助中國海警和海軍在和平時期的行動，並讓北京能在發生衝突時，阻止其他國家使用電磁頻譜。」

「新聞週刊」表示，南海為海上要道，承載全球1/3海上貿易，而中國聲稱對南海80%以上的海域擁有主權。

自2013年起，中國以前所未有的規模進行了填海造地，在西沙群島建造20座前哨基地，在南沙群島則建造了7座，其中一些具有軍事裝備，行徑不僅加劇地區緊張，也對海洋生態系統造成重大破壞。

截至目前，越南外交部並未回覆中央社對此消息進行評論的請求。

