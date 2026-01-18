美軍撤出阿薩德空軍基地 伊拉克軍方接管

快訊

中央社／ 巴格達17日綜合外電報導

伊拉克國防部今天表示，美軍已撤出位於伊拉克西部的阿薩德空軍基地（Ain al-Asad Airbase），該基地之前駐紮著以美軍為首的部隊，伊拉克軍隊已完全接管這個基地。

路透社報導，華府和巴格達當局2024年就以美國為首的聯軍部隊從伊拉克撤軍計畫，以及建立雙邊安全關係達成共識。

阿薩德空軍基地多年來一直是美軍和聯軍的駐地，在區域局勢高度緊張時期，包括2020年美軍擊殺伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）聖城部隊（QudsForce）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）之後，該基地屢遭伊朗支持的武裝組織襲擊。

一名伊拉克陸軍上校證實了美軍撤離阿薩德空軍基地的消息，並表示由於一些後勤問題，仍有少量士兵留守。出於安全考量，他沒有透露更多細節。

目前尚不清楚美軍撤軍是何時開始，但最初的計畫載明，數百名士兵於2025年9月前撤離，其餘士兵將於2026年底前撤離。

