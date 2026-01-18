捷克參議員費雪：捷應派兵格陵蘭 嚇阻俄中艦艇威脅

面對當前國際安全情勢，捷克參議院外委會主席費雪表示，捷克應派遣士兵前往格陵蘭，與北約成員國共同部署，以嚇阻俄中艦艇的潛在威脅。他也指出，捷克在國防投資長期不足，須加大投入，強調「最好的防衛就是嚇阻」。

近期北極安全議題再度受到關注。除了美國揚言有意接管格陵蘭，英國、芬蘭、法國、德國、荷蘭、挪威與瑞典也已宣布派遣軍事人員參與「北極耐力」（Arctic Endurance）演習。

對此，捷克參議院「外交、國防暨安全委員會」主席費雪（Pavel Fischer）在接受中央社記者專訪時表示，格陵蘭屬於丹麥領土，而丹麥是捷克的盟友，捷克應該站出來，為丹麥發聲。

費雪說：「我主張我們的士兵也應該被派往格陵蘭，與其他北約（NATO）成員國的部隊一同部署，因為如果在格陵蘭周邊顯然存在俄羅斯與中國艦艇的威脅，我們應該在場進行嚇阻。」

他指出，捷克軍隊並非首次執行北方任務，過去已4度參與「冰島空中警戒任務」（Icelandic AirPolicing），最近一次是在2025年9月，顯示捷克軍隊已具備相當經驗。

費雪強調，與盟友合作符合捷克的長遠戰略利益，「無論是在大西洋彼岸或太平洋地區，我們的利益是一致的。那就是以法治為基礎的國際秩序、自由與民主。」

●費雪籲捷克加強國防投資：最好的防衛就是嚇阻

面對日益惡化的國際安全情勢，費雪直言，捷克過去在國防上的投資「坦白說並不夠」，即便已承諾要加強防衛能力，但至今仍未完全落實。

費雪說，「現在我們已經沒有時間可以浪費了，必須做得更好、投資得更多，因為整體安全環境正在持續惡化。」

他表示，「這不是一種意識形態，而是一種必要性，因為我們深信，『最好的防衛就是嚇阻』。如果我們已經準備好去挑戰對手，我們就能改變對方的盤算。」

費雪說，他正與參議院「外交、國防暨安全委員會」推動相關政策。「當我們在防衛上穩如磐石，並且對承諾是認真且嚴肅的，就能有效嚇阻對手，並改變他的計畫。」

●安全防衛不能只靠軍人 從烏克蘭經驗學習社會韌性

談及「社會韌性」的重要性，費雪強調，「安全與防衛並不只是專業軍人的事」，若無穩固的公共支持，安全部隊無法發揮效能。

他分享，「從烏克蘭的經驗可清楚看見，韌性社會包含消防員、警察、守護關鍵基礎設施的人員，以及在社區中自發投入的志工力量，捷克應更積極培養並鼓勵這種社會韌性。」

費雪指出，在現代衝突中，戰場與社會之間已不再有清楚的界線。平民基礎設施、遠離前線的民眾，同樣成為攻擊目標，因此社會整體的防護與動員能力格外關鍵。

費雪提到，捷克與烏克蘭人民之間的緊密連結，是一項重要資產。捷克能從烏克蘭戰場與社會中，學習烏克蘭巨大創新能量與投入精神，進而轉化為自身的防衛與社會韌性能力。

費雪說，自己並非政府成員，而是站在反對派，但在國防、安全與戰略議題上，捷克必須尋找共同立場。

他肯定由捷克主導、提供烏克蘭彈藥的「彈藥倡議」（Ammunition Initiative），與捷克參與「志願者聯盟」（Coalition of the willing），都是符合國家利益的行動，已準備好支持政府朝此方向努力。

費雪表示：「這些國家不僅關係到烏克蘭的安全，也同時關係整個歐洲大陸的安全。」