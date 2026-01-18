快訊

名校光環是「投胎紅利」？她考上北一女驚覺落差：全班只有我爸是工人

洪詩照顧失智公公話題延燒 李運慶挨酸「錯嫁」回嗆：是你嫁嗎？

理組生快看！115學測「數A、自然科」大考中心正式解答出爐

新加坡城市規劃之父劉太格逝世 駐星代表童振源致哀

中央社／ 台北18日電
被譽為新加坡組屋與城市規劃之父的劉太格今天逝世，享壽87歲。紐約時報
被譽為新加坡組屋與城市規劃之父的劉太格今天逝世，享壽87歲。紐約時報

被譽為新加坡組屋與城市規劃之父的劉太格今天逝世，享壽87歲。駐新加坡代表童振源表示，經常與劉太格餐敘、聽取新加坡組屋發展的歷史，進而撰寫新加坡公共住宅政策相關資料提供台灣參考，他並對劉太格的逝世致意與致哀。

劉太格於1970年代加入新加坡建屋發展局，隨後調任市區重建局局長兼總規劃師，負責新加坡城市規劃公共住屋計畫，使新加坡公共住宅概念廣受各國矚目，在新加坡政壇與各界舉足輕重，被稱為「新加坡城市規劃之父」。

童振源今天在臉書（facebook）發文、並告訴中央社，去年12月19日是他最後一次與劉太格在官邸餐敘。他於2023年抵任新加坡不久後便經常有機會與劉太格餐敘，時常聽取新加坡組屋發展的歷史。這些對談也成為自己後續寫作的養分；去年6月出版新書「新加坡六十年：小國大智慧的故事」，其中便收錄了多篇關於劉太格的故事與啟發。

童振源指出，與劉太格的深度交流則始於2024年10月25日。此前歷時6個月完成「新加坡組屋政策與啟示」一書，希望能為台灣中央與地方政府提供參考，「也寄了一本給劉太格，未料他回信直言並不完全認同書中部分觀點，並親自約我前往他的辦公室當面討論」。

童振源說，當天進入辦公室，當時已高齡85歲的劉太格親自拿起簡報筆說明，「那一刻我深刻感受到一位大師對專業的嚴謹、對公共政策的責任感，以及對後輩毫不保留的提攜」。

童振源表示，劉太格一生規劃新加坡21個城鎮，奠定了新加坡今日安定昌盛的城市基礎；更在全球設計、規劃超過70座城市，其中不乏人口逾千萬的超大型都會。

新加坡 公共住宅 童振源

延伸閱讀

台驊：赴美投資帶旺貨運商機 布局完整才能勝出

2026恒理最強護照排行！新加坡蟬聯榜首 美國名次輸日韓

李顯龍提台海和平 星學者：中國軍演凸顯區域危機

2026年首發全球最強護照排名！台灣名次揭曉 日韓打成平手

相關新聞

高市早苗決定解散日本眾院 看板政策去向受矚目

日本首相高市早苗已決定解散眾議院的意向，她主打的外國人政策與其他重點政策去向也受到日媒關注；另有日媒分析，頻繁的國政選舉...

新加坡城市規劃之父劉太格逝世 駐星代表童振源致哀

被譽為新加坡組屋與城市規劃之父的劉太格今天逝世，享壽87歲。駐新加坡代表童振源表示，經常與劉太格餐敘、聽取新加坡組屋發展...

川普逼買格陵蘭誰能擋 美最高法院、國會或歐洲聯軍？

美國總統川普17日宣布，將自2月1日起對八個派兵到格陵蘭的北約成員國加徵10%關稅，並將自6月1日起提高到25%，直到美國買下格陵蘭為止。儘管只有17%美國人支持美國取得格陵蘭，只有4%同意用武力奪取，為什麼川普還非要格陵蘭不可？歐洲國家能阻止他嗎？

歐盟擬讓烏「簡易入盟」助戰後穩定 成員國憂釀裂痕

歐盟委員會正研議一項具爭議性的構想，計畫推出「精簡版」烏克蘭入盟方案，考慮允許烏克蘭在與俄羅斯和平協議框架下快速加入歐盟...

成員無一巴人…川普設加薩「和平理事會」挨轟「殖民架構」

加薩戰火未休，美國白宮日前公布加薩走廊「和平理事會」（Board of Peace）創始成員名單，國務卿盧比歐、總統川普...

川普喊話 伊朗是時候尋找新領導人了

川普總統呼籲結束伊朗領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)長達37年的統治，對政治新聞網站Polit...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。