若美國入侵格陵蘭 西班牙總理：普亭最開心

中央社／ 馬德里18日綜合外電報導
西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）。 歐新社
西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）在今天刊出的一篇報紙專訪中表示，如果美國入侵格陵蘭，「會讓俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）成為世界上最開心的人」。

桑傑士指出，美國對丹麥海外自治領地格陵蘭（Greenland）採取任何軍事行動，都將損害北大西洋公約組織（NATO）的整體安全，並為俄羅斯入侵烏克蘭提供正當性。

他在西班牙先鋒報（La Vanguardia）的專訪中表示：「如果我們將焦點放在格陵蘭，我必須說，美國入侵格陵蘭將會讓普亭成為世界上最開心的人。為什麼？因為這將為他入侵烏克蘭提供正當性。」

「如果美國動用武力，這將成為北約的喪鐘。普亭將會加倍高興。」

美國總統川普（Donald Trump）多次堅稱，除非美國能擁有格陵蘭，否則絕不妥協。丹麥及格陵蘭領導人則明確表示，格陵蘭不出售，也不希望成為美國的一部分。

高市早苗決定解散日本眾院 看板政策去向受矚目

日本首相高市早苗已決定解散眾議院的意向，她主打的外國人政策與其他重點政策去向也受到日媒關注；另有日媒分析，頻繁的國政選舉...

新加坡城市規劃之父劉太格逝世 駐星代表童振源致哀

被譽為新加坡組屋與城市規劃之父的劉太格今天逝世，享壽87歲。駐新加坡代表童振源表示，經常與劉太格餐敘、聽取新加坡組屋發展...

川普逼買格陵蘭誰能擋 美最高法院、國會或歐洲聯軍？

美國總統川普17日宣布，將自2月1日起對八個派兵到格陵蘭的北約成員國加徵10%關稅，並將自6月1日起提高到25%，直到美國買下格陵蘭為止。儘管只有17%美國人支持美國取得格陵蘭，只有4%同意用武力奪取，為什麼川普還非要格陵蘭不可？歐洲國家能阻止他嗎？

歐盟擬讓烏「簡易入盟」助戰後穩定 成員國憂釀裂痕

歐盟委員會正研議一項具爭議性的構想，計畫推出「精簡版」烏克蘭入盟方案，考慮允許烏克蘭在與俄羅斯和平協議框架下快速加入歐盟...

成員無一巴人…川普設加薩「和平理事會」挨轟「殖民架構」

加薩戰火未休，美國白宮日前公布加薩走廊「和平理事會」（Board of Peace）創始成員名單，國務卿盧比歐、總統川普...

川普喊話 伊朗是時候尋找新領導人了

川普總統呼籲結束伊朗領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)長達37年的統治，對政治新聞網站Polit...

