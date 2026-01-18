若美國入侵格陵蘭 西班牙總理：普亭最開心

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）在今天刊出的一篇報紙專訪中表示，如果美國入侵格陵蘭，「會讓俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）成為世界上最開心的人」。

桑傑士指出，美國對丹麥海外自治領地格陵蘭（Greenland）採取任何軍事行動，都將損害北大西洋公約組織（NATO）的整體安全，並為俄羅斯入侵烏克蘭提供正當性。

他在西班牙先鋒報（La Vanguardia）的專訪中表示：「如果我們將焦點放在格陵蘭，我必須說，美國入侵格陵蘭將會讓普亭成為世界上最開心的人。為什麼？因為這將為他入侵烏克蘭提供正當性。」

「如果美國動用武力，這將成為北約的喪鐘。普亭將會加倍高興。」

美國總統川普（Donald Trump）多次堅稱，除非美國能擁有格陵蘭，否則絕不妥協。丹麥及格陵蘭領導人則明確表示，格陵蘭不出售，也不希望成為美國的一部分。