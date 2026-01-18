奧地利山區多處雪崩 增至8人喪命
奧地利警方指出，國內中部地區發生雪崩，造成3位捷克籍滑雪遊客喪命，使該國阿爾卑斯山脈區域今天的雪崩致死數來到8人。
法新社報導，上週降下大雪後，阿爾卑斯山脈多處出現雪崩，並造成人員傷亡。
奧地利警方透過聲明表示，斯蒂利亞邦（Styria）穆爾塔（Murtal）地區發生雪崩，掩埋3名捷克籍滑雪遊客，「儘管立即展開救援行動，但3人仍不幸死亡」。
有媒體引述救難人員說法報導，今天稍早在薩爾斯堡邦（Salzburg）附近的蓬高（Pongau）地區也發生一場雪崩，襲擊了一群滑雪者，導致4人殞命、1人重傷。
同樣於今天稍早，蓬高地區出現另一起雪崩，讓1位滑雪者身亡。
蓬高山地救援隊區域負責人克雷姆瑟（GerhardKremser）說道：「儘管我們多次明確警告，今天仍有多起雪崩不幸造成人員傷亡…此悲劇強烈表明當前雪崩情勢嚴峻。」
