巴基斯坦商場暗夜惡火 奪3命10餘人傷
巴基斯坦警方與救援人員表示，南部大城喀拉蚩（Karachi）一棟多層樓購物中心今晚10時左右發生大火，至少造成3人死亡、10多人受傷。
美聯社報導，消防單位獲報後，立即前往古爾廣場（Gul Plaza）灌救。有媒體報導，火苗竄出時，商場內多數店家正準備關門或已經打烊。
目前尚不清楚起火原因。警方表示，待火勢撲滅後，將對這起事件展開調查。
然而，喀拉蚩與巴基斯坦全國各地多數建築都缺乏完善防火與消防系統，經常造成財產損失與人員傷亡。
電視畫面顯示，身穿防護裝備的消防人員與大火搏鬥，火舌從窗戶與陽台不斷竄出，多輛消防車利用雲梯、水砲與水帶對商場各樓層灑水。
在場的美聯社記者說，濃濃黑煙直衝夜空，在幾個街區外就能看見。
當局表示，火勢最初是從商場內一處存放進口成衣、服飾與塑膠用品的區域燃起，這些易燃物助長火勢迅速蔓延。
2023年11月，喀拉蚩另一座購物中心也曾遭遇祝融，造成10人死亡、22人受傷。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言