巴基斯坦商場暗夜惡火 奪3命10餘人傷

中央社／ 喀拉蚩17日綜合外電報導

巴基斯坦警方與救援人員表示，南部大城喀拉蚩（Karachi）一棟多層樓購物中心今晚10時左右發生大火，至少造成3人死亡、10多人受傷。

美聯社報導，消防單位獲報後，立即前往古爾廣場（Gul Plaza）灌救。有媒體報導，火苗竄出時，商場內多數店家正準備關門或已經打烊。

目前尚不清楚起火原因。警方表示，待火勢撲滅後，將對這起事件展開調查。

然而，喀拉蚩與巴基斯坦全國各地多數建築都缺乏完善防火與消防系統，經常造成財產損失與人員傷亡。

電視畫面顯示，身穿防護裝備的消防人員與大火搏鬥，火舌從窗戶與陽台不斷竄出，多輛消防車利用雲梯、水砲與水帶對商場各樓層灑水。

在場的美聯社記者說，濃濃黑煙直衝夜空，在幾個街區外就能看見。

當局表示，火勢最初是從商場內一處存放進口成衣、服飾與塑膠用品的區域燃起，這些易燃物助長火勢迅速蔓延。

2023年11月，喀拉蚩另一座購物中心也曾遭遇祝融，造成10人死亡、22人受傷。

