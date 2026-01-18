印尼漁業巡察包機失聯 尋獲飛機殘骸11人仍失蹤

印尼當局今天表示，已在南蘇拉威西省濃霧籠罩的山區發現昨天失聯的漁業巡察包機殘骸，但機上11人仍下落不明，搜救工作持續進行中。

這架印尼航空運輸公司（Indonesia Air Transport）所屬的ATR 42-500型螺旋槳飛機，於昨天下午約1時30分在南蘇拉威西省（South Sulawesi）馬洛斯地區（Maros）與空中交通管制中心失去聯繫。

路透社報導，機上共有8名機組人員及3名乘客。這架飛機由印尼海洋與漁業部包機，執行漁業空中巡察任務，乘客均為工作人員。

南蘇拉威西省搜救單位主管安瓦爾（Muhammad Arif Anwar）在地方電視台表示，尋獲飛機殘骸後，救援部門將調派1200人來搜尋失蹤的乘客和機組人員。

他說：「目前優先任務是尋找失蹤人員，希望能將他們安全救出。」

這架飛機從日惹省（Yogyakarta）起飛，原預定飛往南蘇拉威西省首府錫江（Makassar），但在途中失聯。

南蘇拉威西省搜救單位官員表示，今天清晨，當地救難人員在馬洛斯地區布盧薩朗山（Mount Bulusaraung）多處發現飛機殘骸。這座山距離印尼首都雅加達（Jakarta）約1500公里。

官員表示，搜救人員已前往飛機殘骸地點，但因濃霧及山區地形影響，搜救行動受阻。