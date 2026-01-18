快訊

敘利亞政府軍北進 收復庫德族自治區大片領土

中央社／ 大馬士革17日綜合外電報導
圖為敘利亞總統夏拉。路透
敘利亞政府軍今天奪回該國北部大片地區，將庫德族武裝勢力逐出他們以自治型態掌權逾10年的區域。

綜合法新社和路透社報導，前一天，敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）頒布命令，宣布庫德語列入「國家語言」，並給予這個少數民族公民身分。如今，敘國政府似進一步掌控原先由庫德族控制的部分地區。

敘國政府軍這波行動的時機敏感，主因敘國中央政府與庫德族當局去年3月達成協議，計劃在2025年底前，將庫德族掌控的軍事及民間機構整合進入敘利亞中央體制；雙方先前也多次表示，希望以外交方式解決歧見。

然而，隨著2025年底的期限已過，整合進展卻相當有限。

上一週，政府軍已將庫德武裝從阿勒坡（Aleppo）城內兩個社區驅離，今天則取得該市東側一個區域的控制權。

敘利亞新聞社（SANA）報導指出，敘國政府軍今天也進入拉卡省（Raqa）的塔布卡（Tabqa），並將庫德戰士驅離當地軍用機場。此外，當局還宣布奪回區內兩處油田。

敘利亞政府軍表示，在這波行動中有4名士兵陣亡；庫德武裝則稱有數名戰士喪生。

官方媒體報導，敘國政府軍已接管北部城市塔布卡及其相鄰水壩，並取得自由水壩（Freedom Dam，前稱復興水壩）控制權。

敘國庫德族當局並未承認失去這些戰略要地，雙方是否仍在交火尚不得而知。

敘國政府軍與庫德族為首的「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces）為爭奪戰略據點及幼發拉底河沿岸（Euphrates）油田爆發衝突。過去數天，敘國政府軍集結在幼發拉底河以西的幾個村落，並要求敘利亞民主力量將部隊撤往河對岸。

敘利亞民主力量戰士今天一早撤離該區，以示善意，但隨後批評敘國政府軍違反協議，繼續往東推進，占領不包含在協議內的城鎮與油田。

