瓜地馬拉3所監獄暴動 挾持46人質多為獄警
瓜地馬拉官員表示，國內今天有3座監獄發生囚犯暴動，他們挾持至少46名人質，其中多數為獄警，也包括一名心理師。
路透社報導，瓜國內政部長維列達（Marco Antonio Villeda）在記者會中表示，目前尚未傳出有人質死亡或受傷。
維列達指出，囚犯在3座監獄協同暴動，由幫派組織「18街區」（Barrio 18）所策劃，原因是此幫派首腦想要移監，以獲得更好的待遇和環境條件，才策動這場暴動。
維列達強調：「我絕不會與任何恐怖團體談判，也不會和這種脅迫妥協，更不會為了制止監獄暴動，而恢復某些囚犯的特權。」
過去瓜地馬拉也曾發生囚犯挾持獄警的事件，而此次人質數量明顯比以往還多。
內政部表示，包含軍方在內的維安部隊目前已完全掌控事發地點，正努力恢復秩序，確保周遭地區安全。
