海地安全部隊展開反幫派行動 首都進行無人機空襲

中央社／ 太子港17日綜合外電報導

海地國家警察（PNH）今天表示，安全部隊正在幫派掌控區展開大規模行動，並利用無人機精準打擊主要幫派頭目的住家。

法新社報導，國家警察發言人指出，這場在首都太子港（Port-au-Prince）發動的無人機行動，鎖定幫派聯盟首腦謝里齊耶（Jimmy Cherizier）的其中一處住家，意在防止其勢力重返該區。

赤貧的海地已9年未舉行選舉，長期陷於政治動盪與猖獗的幫派暴力之中。

聯合國估計，幫派分子控制了太子港約9成地區。

海地警方目前在國際反幫派安全部隊以及私人保全公司的支援下，每天在太子港市中心執行行動。

海地警方表示，自去年12月底起展開一連串「激烈行動」，希望「在短期內重新掌控首都」。

海地的治安情勢自2024年初以來惡化，當時時任總理亨利（Ariel Henry）遭武裝幫派逼迫下台。

目前已有18國承諾將提供安全部隊，協助取代聯合國多國部隊的反幫派單位。美洲國家組織（OAS）秘書長拉姆丁（Albert Ramdin）去年12月證實，該單位將最多由5500名士兵組成，若進展順利，新的多國部隊第一批人員將於4月1日前部署完成。

根據聯合國兒童基金會（UNICEF）近期報告，太子港暴力衝突已導致約140萬人流離失所，占全國人口逾1成，包括超過74萬名兒童。此外，估計有570萬人處於嚴重糧食不安全狀態，其中包含120萬名5歲以下兒童。

目前海地由過渡當局執政，並宣布將於2026年夏季舉行國會及總統選舉。

