中國巨型使館建案抗議集會 英保守黨黨魁籲力抗北京

中國在倫敦的巨型新使館預定地今天聚集約千人抗議，英國保守黨黨魁巴登諾克現身表達支持，並對首相施凱爾隔空喊話，呼籲他展現骨氣、力抗北京施壓、捍衛國家安全和利益，勇敢否決中國使館建案。

中國新使館預定地為英國皇家鑄幣廠舊址（Royal Mint Court），鄰近倫敦金融城並緊鄰大倫敦地區關鍵地下電纜和電信設施，近日遭披露擬在地面下興建逾200個用途不明的房間，讓外界更加質疑新使館恐成為北京間諜活動和跨境鎮壓巨型基地。

英國政府預計20日宣布是否核准中國使館建案。一旦落成，這將是中國在歐洲境內規模最大的使館。一般認為，英國政府將宣告核准建案，而施凱爾（Keir Starmer）預計本月底訪中。

巴登諾克（Kemi Badenoch）今天「驚喜現身」針對中國使館建案舉行的抗議集會。身為國會最大在野黨的黨魁，巴登諾克是近年為中國巨型使館建案抗議活動「站台」的最高階政治人物，成功吸引媒體關注。

今天在集會現場公開發言的現任國會議員還有前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）、去年9月由保守黨轉投效英國改革黨的克魯格（Danny Kruger），以及自由民主黨的狄恩（Bobby Dean），但未見執政黨工黨籍議員。

巴登諾克批評施凱爾及其領導的政府過於忌憚中國、軟弱「沒有脊椎骨」，經不起中方施壓。無視北京猖獗的間諜活動、跨境鎮壓、祕密警察站、對英國國會議員（包括史密斯）的制裁，以及對俄羅斯的支持，政府竟願意讓中國在如此敏感的地點興建巨型使館。

巴登諾克隨後在媒體堵訪時表示，施凱爾行事應從英國的國家利益出發；考量中國的間諜和干擾破壞活動，放行巨型使館建案簡直「瘋狂」，但施凱爾顯然已「完全失去為國家奮戰的意志」。

狄恩對集會群眾說，使館建案考驗政府是否會因為渴望取得經濟成長，而以國家安全為代價。施凱爾未能說服中方釋放遭政治和司法迫害的英國公民黎智英、未能有效應對北京在英國境內的跨境鎮壓，卻要送給中國這個敵意國家巨型使館外交大禮，甚至2週內就要訪中、試圖達成貿易協議。

然而，狄恩指出，若在北京眼中，英國顯得軟弱，北京自然會企圖利用這一點。

克魯格則提到，中國已是當今最惡劣政權，但巨型使館堡壘結合新科技的力量，將讓中國成為「史上最惡劣」政權，英國政府因此不該被中共收買、繼續對中國的所作所為視而不見。

克魯格稱，一旦執政，英國改革黨（Reform UK）將認定中國是重大敵手，並將英國人民的利益擺第一。

今天的集會由「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）偕同多個旅英反北京社群及在地居民組織舉辦。IPAC以對北京立場強硬著稱，串聯逾40國300多位議員。

皇家鑄幣廠社區居民協會代表奈格特（Mark Nygate）向群眾預告，一旦政府核准中國使館建案，協會將發動「司法審查」程序，提請法院審查行政機關在行使公權力過程中，有無違法、程序不公等情事。奈格特呼籲各界支持居民的群眾募資活動，以支援司法程序相關支出。

中國於2018年購入新使館預定地逾2萬平方公尺土地時，連帶成為周邊約100戶英國居民的新地主，居民的居住權及其他權益面臨風險。

IPAC共同創辦人、執行董事裴倫德（Luke de Pulford）接受中央社採訪表示，參考往例，一旦司法審查程序啟動，使館建案不排除將進一步延宕長達5年，甚至終止。

裴倫德說，英國政府可謂被迫核准建案，原因包括中方軟硬兼施強加壓力，年久失修的英國駐北京使館不時遭遇斷水斷電，改建案卻遲未獲中方准許，以及中方以同意首相訪中確保經貿利益為誘餌，要求英方為中國駐英巨型使館開綠燈。

至於英國情報安全機關為何過去幾個月陸續改口，表示巨型使館的潛在安全風險「可控」、「有解套」，裴倫德向中央社強調，這些機關實際上「不相信風險不存在」，但他們被迫讓步，以利英國在北京盡快有可正常運作的使館。然而，中共將可因此宣稱「獲勝」，相關政治宣傳恐損害英國的國際聲譽。

史密斯則說，英國的情報分享聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）盟友，包括美國、澳洲，以及許多歐洲國家都對中國的巨型使館建案有疑慮。

史密斯告訴中央社，若由英國的情報安全機關自行決定，他們想必不會放行建案，因為了解這樣的建案是徒增英國安全風險。

不過，這些機關終究需按政府要求行事；史密斯認為，較可能的情境是政府詢問這些機關，「你們可以控制風險嗎」，得到的回應是「應該可以」。情報安全機關相當於被要求為政府既定立場背書。

然而，史密斯指出，即便是友好國家，也不適合在如此敏感的地點興建使館。英國犧牲了安全，中國卻不會為英國帶來經濟成長，只會藉機傾銷自己生產過剩、涉及奴役勞動、獲不公平補貼的商品，並把英國當作跳板利用，進軍其他國家。