伊朗準備襲擊美軍基地！美情報曝光 川普撂話警告了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普9日在白宮會晤石油業高層。路透

伊朗異議媒體「伊朗國際」（Iran International）電視台報導，美國國務院波斯語社群帳號17日發文，稱收到情報顯示伊朗計畫攻擊美國在中東的基地，警告若遇襲將以「非常強大的武力回應」。對此，伊朗外交部17日嚴正否認，並反控華府在當地挑起區域不安。

國務院波斯語X帳號發文稱，「收到情報指出，伊朗正準備多種針對美國基地的選項」，華府正密切關注情勢，且維持備戰狀態。

這則貼文並援引美國總統川普曾說「所有選項都仍在檯面上」，若伊朗政權採取行動攻擊美國資產，將「面臨非常、非常強大的力量」。最後以強硬語氣喊話，美方「以前說過，現在也再說一次」，警告伊朗「不要跟川普總統玩火」。

對此，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmail Baqaei）嚴正否認，並反控這些說法只是華府煽動地區緊張局勢的手段，完全符合美國長期以來在該地區製造「不穩定」的一貫政策。

貝卡伊強調，伊朗武裝部隊守護國家主權的決心堅定不移，將持續增強軍事與防禦能力。他重申，伊朗的防務態勢純粹是為了保障國家安全，但也警告，任何敵對行動都將遭到強力回應。

