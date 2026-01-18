哈米尼批川普煽動伊民抗爭 川普：伊朗該換領導人

快訊

中央社／ 德黑蘭/華盛頓17日綜合外電報導
美國總統川普(左)、伊朗最高領袖哈米尼(右)。 美聯社
伊朗最高領袖哈米尼今天抨擊美國總統川普支持伊朗抗議群眾，指控川普是「罪犯」。川普則回應說，「他有病」，是時候了，伊朗應該找一位新領袖。

美聯社報導，哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在官方電視台發表談話，他說，這場抗議活動已造成「數千人」死亡。

伊朗去年12月28日爆發示威潮，遭當局血腥鎮壓，這是伊朗領導人首度提到抗議潮造成的死傷規模。哈米尼對伊朗政務有最終決定權。

哈米尼說，在這場暴動中，美國總統竟發表談話來鼓動抗議者繼續抗爭，甚至說「我們支持你們，我們會給予軍事支援」。

哈米尼重申，美國意圖控制伊朗的經濟與政治資源。

他表示：「我們認為美國總統是個罪犯，因為他造成傷亡和損失，也因為他對伊朗民族的指控。」

哈米尼形容伊朗抗爭民眾是美國的「馬前卒」，說他們破壞清真寺和教育中心，是「他們傷害了人民，殺害了數千人。」

川普（Donald Trump）則呼籲，應結束哈米尼近40年的統治。

川普今天接受美國政治新聞Politico專訪時表示：「這個人（哈米尼）有病，他應好好治理國家，別再殺人。由於他領導不力，他的國家是世界上最不宜居住的地方。」

川普又說：「是時候了，伊朗應該找一位新領導人。」

