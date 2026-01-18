拒成美國第51州！格陵蘭人冰天雪地上街抗議川普 怒吼「別染指」

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
格陵蘭首府努克17日爆發示威，抗議美國總統威脅拿下格陵蘭，民眾隊伍一路行進到美國領事館前。美聯社
丹麥格陵蘭首府努克17日爆發大規模示威遊行，抗議美國總統川普威脅拿下格陵蘭，示威者強調「對成為美國人沒興趣」，並疾呼由島民自行決定未來。

在丹麥與格陵蘭的示威由格陵蘭與丹麥非政府組織發起。格陵蘭總理尼爾森加入努克街頭上千名民眾行列，他們揮舞旗幟，手持「格陵蘭不出售」、「島民自決未來」等標語，一路向美國領事館行進，並高喊「Kalaallit Nunaat」，這是格陵蘭語對這個島的稱呼。

島上的公務員霍姆（Naja Holm）說：「我今天來到這裡，是因為我認為重要的是展現格陵蘭不出售。它不是玩具。這裡是我們的家。」格陵蘭政治人物延森（Erik Jensen）也對路透表示，格陵蘭不想成為美國人，也不願被美國併吞。

在丹麥哥本哈根，示威者一路遊行到美國大使館，高喊「格陵蘭不出售」，並舉著格陵蘭紅白旗與「不就是不」、「別染指格陵蘭」、「格陵蘭屬於格陵蘭人」的標語。部分民眾戴著紅色棒球帽，款式仿照川普支持者常戴的「讓美國再次偉大」（MAGA），但標語改成「讓美國滾蛋」（Make America Go Away）。

主辦單位估計，哥本哈根現場逾2萬人參與，約等同努克全市人口；警方未提供官方數字，丹麥其他地區也出現串連抗議。

BBC報導，這波示威行動正值美國國會代表團訪問哥本哈根，代表團以民主黨人為主，以及部分溫和派共和黨人。代表團領袖、民主黨參議員昆斯（Chris Coons）形容川普的相關言論「不具建設性」。

逾2萬民眾聚集哥本哈根街頭抗議美國總統威脅買下格陵蘭，有人高舉「格陵蘭不會被賄賂就成為美國人」的標語。歐新社
格陵蘭 美國 丹麥

