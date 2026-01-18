報復美軍遇襲 美軍空襲敘利亞擊斃蓋達領袖

美軍中央司令部（CENTCOM）今天發布聲明表示，美軍昨天在敘利亞西北部發動空襲，擊斃1名與上月發動致命攻擊、擊斃3名美國人有關的武裝分子。

綜合法新社與路透社報導，美軍及其盟軍上周甫對敘國境內激進組織「伊斯蘭國」（IS）發動大規模攻擊，並於昨日再次採取行動。

華府指控1名伊斯蘭國武裝分子於去年12月13日在敘國中部城市巴邁拉（Palmyra）發動伏擊，殺害2名美國士兵與1名美國平民翻譯員。

負責美軍中東地區行動的美軍中央司令部在社群平台X發文指出，昨天空襲目標是賈辛（Bilal Hasan al-Jasim），「他是一名資深的恐怖組織領袖，曾策劃多起攻擊行動」，並在上個月針對美國人員的孤狼槍手攻擊事件中，「與那名伊斯蘭國槍手有直接關聯」。

美軍中央司令部指出賈辛隸屬蓋達組織（Al-Qaeda），但並未進一步說明他與伊斯蘭國以及巴邁拉攻擊者之間的關係。

敘利亞內政部表示，發動攻擊的伊斯蘭國槍手原本是安全部隊成員，因極端思想而即將被開除。

自12月13日美軍遇襲以來，美軍已在敘利亞持續展開空襲，已打擊超過100個伊斯蘭國目標。

美軍中央司令部補充說，過去1年來，在敘利亞已有超過300名伊斯蘭國戰鬥人員被俘，另有20人遭擊斃。