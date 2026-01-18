聽新聞
0:00 / 0:00

川普放狠話：美國需要格陵蘭 誰不配合就加關稅

聯合報／ 記者顏伶如、編譯茅毅／綜合報導
數千名民眾走上丹麥首都街頭，抗議美國總統川普企圖接管格陵蘭。歐新社
數千名民眾走上丹麥首都街頭，抗議美國總統川普企圖接管格陵蘭。歐新社

美國總統川普十六日揚言，可能對那些在格陵蘭問題上「不配合」美國的國家加徵關稅。他又一次強調，「基於國安的理由，我們需要格陵蘭」。

丹麥和格陵蘭十七日將舉行大規模集會遊行，由格陵蘭民間團體Uagut在丹麥的哥本哈根、阿胡斯、阿爾堡及奧登斯與格陵蘭的努克發起，將途經美國駐丹大使館。

川普十六日表明，此前以進口藥品關稅針對法、德等美國的歐洲盟友，才讓昂貴的處方藥價格得以降低，因此在格陵蘭問題上也可採取類似手段；若有國家不配合，「我可能對這些國家祭出關稅」。

川普還說，北約（ＮＡＴＯ）一直就格陵蘭問題和美方接觸。他又說，「我們在國安上非常亟需格陵蘭，要是我們沒有它，國安就會出現一個巨大漏洞」，尤其當美國推動「金穹」空中及飛彈防禦系統計畫下，「我們正和北約討論格陵蘭問題」。

共和黨籍聯邦參議員穆考斯基等十一位美國跨黨派國會議員組成的代表團十六日則訪問丹麥哥本哈根，和丹麥國會與格陵蘭議會外交委員會成員就格陵蘭議題交換意見。

穆考斯基說，「格陵蘭該被視為我們的盟友，而非資產」。對美國國會能否阻擋川普下令入侵或買下格陵蘭，穆考斯基答道，丹麥人民應了解，美國是三權分立制度，各自獨立，國會有其能扮演的角色。民主黨籍聯邦眾議員賈可布斯也說，美國的國安無需格陵蘭，川普不能對盟友徵收關稅或片面撕毀北約盟約。

格陵蘭 美國 川普 丹麥 集會遊行 金穹

延伸閱讀

鄉民狂挺！福特員工嗆川普恐遭停職 卻在24小時內募得逾80萬美元捐款

美官員透露半導體關稅 川普政府將尋求與各國「分開談」

川普想留任哈塞特？華許接聯準會主席機率暴增

併吞格陵蘭鬧劇如何演下去 川普一念之間

相關新聞

不只台灣！美國也欠日本近2300億台幣軍購 簽約逾5年仍未交貨

日本調查發現，日本自衛隊向美國採購的軍備，有多達118份訂單在簽約後至少五年也還未交貨，總價值高達1.14兆日圓（約新台...

抗議潮平息、網路未恢復...伊朗取消處決示威者 川普點讚

美國總統川普十六日在自創社媒真實社群發文表示，「我非常欽佩伊朗領導高層取消原定十五日舉行的所有死刑處決（八百多人）決定。...

伊朗屍袋成堆太平間爆滿...家屬想領回示威者遺體 得先交錢

美聯社十七日報導，伊朗示威者遺體成堆，許多家屬必須在爆滿的太平間翻找，更傳出當局要求家屬付錢才能領回遺體，以恐嚇他們別公...

日眾院確定本周開議即解散 前日相菅義偉不參選連任

日媒十七日報導，日本首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗十九日將召開記者會，正式向民眾表明將在廿三日國會常會開議第一天就立刻...

川普放狠話：美國需要格陵蘭 誰不配合就加關稅

美國總統川普十六日揚言，可能對那些在格陵蘭問題上「不配合」美國的國家加徵關稅。他又一次強調，「基於國安的理由，我們需要格...

伊朗最高領袖：徹底擊潰煽動叛亂者 川普應對傷亡負責

伊朗最高領袖哈米尼今天表示，美國總統川普對伊朗國內抗議活動中造成的傷亡負有責任。哈米尼同時聲稱，伊朗「必須徹底擊潰煽動叛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。