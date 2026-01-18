川普放狠話：美國需要格陵蘭 誰不配合就加關稅

美國總統川普十六日揚言，可能對那些在格陵蘭問題上「不配合」美國的國家加徵關稅。他又一次強調，「基於國安的理由，我們需要格陵蘭」。

丹麥和格陵蘭十七日將舉行大規模集會遊行，由格陵蘭民間團體Uagut在丹麥的哥本哈根、阿胡斯、阿爾堡及奧登斯與格陵蘭的努克發起，將途經美國駐丹大使館。

川普十六日表明，此前以進口藥品關稅針對法、德等美國的歐洲盟友，才讓昂貴的處方藥價格得以降低，因此在格陵蘭問題上也可採取類似手段；若有國家不配合，「我可能對這些國家祭出關稅」。

川普還說，北約（ＮＡＴＯ）一直就格陵蘭問題和美方接觸。他又說，「我們在國安上非常亟需格陵蘭，要是我們沒有它，國安就會出現一個巨大漏洞」，尤其當美國推動「金穹」空中及飛彈防禦系統計畫下，「我們正和北約討論格陵蘭問題」。

共和黨籍聯邦參議員穆考斯基等十一位美國跨黨派國會議員組成的代表團十六日則訪問丹麥哥本哈根，和丹麥國會與格陵蘭議會外交委員會成員就格陵蘭議題交換意見。

穆考斯基說，「格陵蘭該被視為我們的盟友，而非資產」。對美國國會能否阻擋川普下令入侵或買下格陵蘭，穆考斯基答道，丹麥人民應了解，美國是三權分立制度，各自獨立，國會有其能扮演的角色。民主黨籍聯邦眾議員賈可布斯也說，美國的國安無需格陵蘭，川普不能對盟友徵收關稅或片面撕毀北約盟約。