日眾院確定本周開議即解散 前日相菅義偉不參選連任

日媒十七日報導，日本首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗十九日將召開記者會，正式向民眾表明將在廿三日國會常會開議第一天就立刻解散眾議院，提前舉行眾議員大選。另外，日本前首相兼自民黨前總裁菅義偉十七日正式宣布，將不參選下屆眾議員。

對高市即將「開議即解散」的消息，自民黨幹事長鈴木俊一十七日坦言，自己一開始也是看新聞報導才知道，「大吃一驚」，但他並未因此感到很生氣。

七十七歲的菅義偉在橫濱市說，「我迎來喜壽，認真考慮要讓路給後輩」。被媒體問到長期政治生涯中印象最深刻的事，他提到擔任首相時因應新冠肺炎疫情。他回憶說，自己當時成功將每天全日本達成一百萬人次疫苗接種的目標付諸實施。「喜壽」一詞源自日本，慶祝長者過七十七歲古稀之年的壽辰。

菅義偉生於日本秋田縣農家，在公職上歷任眾議員祕書、橫濱市議員、眾議員、總務大臣、內閣官房長官及首相，在黨職上則包含自民黨總裁及副總裁。

菅義偉最為人熟知的就是二○一九年四月一日以內閣官房長官身分，公布日本新年號「令和」，拿著寫有漢字令和毛筆字的歷史性畫面，因此被暱稱為「令和大叔」。

菅義偉一九九六年首度當選眾議員，時任首相兼自民黨總裁還是已故的橋本龍太郎。二○一二年十二月獲已故的安倍延攬為內閣官房長官，直至安倍卸任。菅義偉擔任該職位約達七年八個月，創下新高。二○二○年九月他接替安倍出任第九十九任首相兼第廿十六任自民黨總裁，但翌年十月就因為民意支持率低迷不振而黯然下台。

由於自身的從政經歷，出身和前首相安倍晉三及麻生太郎等「政Ｎ代」迥異的菅義偉認為，即使從零起步，也能成為首相，並寄望政壇後輩成長茁壯。日媒報導，曾在他首相任內擔任其祕書官的新田章文，可能接手菅義偉在神奈川縣的眾議員選區。