不只台灣！美國也欠日本近2300億台幣軍購 簽約逾5年仍未交貨

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日本政府調查發現，自衛隊向美方採購的軍備，有高達1.14兆日圓（新台幣2,278億元）簽約了五年還沒交貨。路透
日本調查發現，日本自衛隊美國採購的軍備，有多達118份訂單在簽約後至少五年也還未交貨，總價值高達1.14兆日圓（約新台幣2,278億元），這可能迫使自衛隊在有些情況下必須使用老舊裝備。

日媒報導，會計檢查院16日完成一份有關軍購延宕的調查，並要求防衛省與華府協調，以避免影響自衛隊運作。

防衛省表示，「檢查院點出的這118件案例，有些是日本後來才追加到訂單的軍備，並非所有都是延遲交貨」，但「我們將會一一處理每一個軍購議題」。

在國會要求下，檢查院審核了2018至2023年度美國與日本簽訂的軍購合約和交貨狀況，發現在2018年度尚未到達交貨期限的519份合約中，有118份到了2023年度仍未交貨。

許多交貨延宕的原因明顯是，美國政府在接到日本訂單後，花費太多時間與製造商敲定合約，或者因此而導致的生產計畫變更。

日本航空自衛隊簽訂了四份價值1,398億日圓的E-2D預警機維修設備採購合約，要供應給青森縣的三澤基地，原訂交貨日期是2019至2020年度，但已延後到2024年度以後，因為生產公司出狀況，導致三澤基地只能先用舊型E-2C機種的設備頂替。

此外，即使簽訂軍購合約，美方也可能會因為缺乏庫存，或判斷交貨會影響到美軍運作，而延遲交貨。

