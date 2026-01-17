烏干達大選 選委會：總統穆塞維尼贏得第7個任期

快訊

中央社／ 烏干達首都康培拉17日綜合外電報導
烏干達總統大選結果揭曉，選舉委員會表示，81歲的總統穆塞維尼（圖）以71.65%得票率贏得第7個任期。圖／法新社
烏干達總統大選結果揭曉，選舉委員會表示，81歲的總統穆塞維尼（圖）以71.65%得票率贏得第7個任期。圖／法新社

烏干達總統大選結果揭曉，選舉委員會今天表示，81歲的總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）以71.65%得票率贏得第7個任期。

法新社報導，官方計票結果顯示，穆塞維尼亞擊敗挑戰者威恩（Bobi Wine）、7連任成功；威恩的得票率為24.72%。

威恩本名凱亞古蘭伊（Robert Kyagulanyi），今年43歲，這是他第2度參選總統，上回2021年的選戰以流血和失望收場。

外媒稍早披露，威恩昨天表示警方包圍他的住所後，他一直處於被軟禁的狀態。他所屬的政黨全國團結平台（National Unity Platform，NUP）在社群媒體X發文稱，一架軍用直升機降落在威恩住家，並「將他強行帶到一個未知地點」。烏干達軍方已出面駁斥這個說法。

威恩今天於X發文指出：「我要證實一件事，我已成功逃離。我目前不在家，但妻子和其他家人仍遭到軟禁。我知道這些罪犯四處尋找我，我正設法確保自身安全。」

威恩未透露目前人在何處，與威恩關係密切的人士透露，他仍在烏干達境內。

烏干達

