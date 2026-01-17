歐盟挽救工業生產 擬立新法保「歐洲製造」

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
德國一家鋼鐵廠內的工人正在高爐旁作業。 歐新社
德國一家鋼鐵廠內的工人正在高爐旁作業。 歐新社

歐盟執委會為振興區域內的工業生產，將在本月稍晚提出「工業加速法」立法草案，制定新法規，確保會員國和外國公司在進行重大投資時，優先考慮本土企業。

根據彭博新聞看到的立法草案，新法將要求總投資額超過1億歐元（1.16億美元）的重大外國投資案，必須遵守一些嚴格的條件，像是需要分享技術、雇用當地勞工等。

歐洲目前工業生產低落的問題日益惡化，最耗能的一些產業，在俄烏戰爭打了近四年之後，苦於燃料價格高漲；供應鏈大亂也增加成本。又有中國大陸在清潔能源技術領域稱霸，歐洲公司被拋在後面。

「工業加速法」草案開宗明義指出，能源價格高漲，加上需要大規模脫碳投資，但卻面臨不公平的全球競爭，令歐盟的耗能產業在競爭中居於劣勢，出現越來越多的衰退跡象。因此，「需要強化歐盟的經濟安全，增加供應鏈韌性，保護歐盟這個單一市場和工業產能」。

新法所提議的制度，將規定歐盟成員的公部門採購不再只考慮最低價格，也要符合其他條件。以採購新公車為例，須確定公車的組成中，來自歐洲的部分至少要有一定比率。與歐盟簽有自由貿易協定的國家，則可享有一些豁免。

新法草案也有意設立「儲備中心」，來存放進口的關鍵原物料，以備未來萬一遭遇供應衝擊，能更具耐力。

歐盟 供應鏈

