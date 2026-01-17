敘利亞宣布庫德語列入國家語言 庫德人：未達期待

中央社／ 大馬士革/卡米什利17日綜合外電報導

敘利亞總統夏拉頒布法令，宣布庫德語（Kurdish）列入「國家語言」。敘利亞庫德人表示，這是敘利亞當局「邁出的第一步」，但仍未達到他們的期望。

法新社報導，敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）昨天頒布法令，宣布庫德語列入「國家語言」（national language）。這項法令是自1946年敘利亞獨立以來，對庫德民族權利的首次正式承認。

法令准許於庫德人集中地區的公立學校開設庫德語課程。

法令指出，庫德人是敘利亞「不可分割、不可或缺的一部分」。

這一舉措被認為是在近期衝突後，敘利亞當局對庫德少數民族釋出善意。法新社指出，過去數十年來，庫德人在敘利亞歷任統治者手下遭到邊緣化和壓迫。

敘利亞北部與東北部的庫德地方管理當局發聲明表示，這項法令是大馬士革當局「邁出的第一步，但並未滿足敘利亞全體人民的願望與期盼」。

聲明中指出：「權利並非靠臨時法令予以保護，而必須由反映全民意志的憲法加以永久保障。」

敘利亞 國家語言 庫德族

