立陶宛波蘭強化北約東翼 合作規劃新軍事訓練基地

中央社／ 維爾紐斯17日專電

立陶宛國防部長考那斯16日表示，立陶宛已與波蘭達成共識，將合作規劃在立陶宛南部、靠近具戰略重要性的蘇瓦烏基走廊地區興建新的軍事訓練場，以強化雙方及北約的防衛能力。

根據立陶宛國防部聲明，考那斯（RobertasKaunas）16日訪問華沙，與波蘭副總理兼國防部長科西尼亞克-卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）會晤，討論新軍事訓練場議題，並就區域安全情勢交換意見。

考那斯透過國防部聲明指出，規劃中的新訓練場將有助於立陶宛與波蘭部隊進行更多聯合訓練，並提升整體嚇阻能力，其運作不僅服務兩國防務，也將強化北大西洋公約組織（NATO）整體防衛。

考那斯表示，立陶宛目前仍處於設立訓練場的初期階段，但對波蘭方面支持未來合作表達肯定。立陶宛也將定期向波蘭國防部分享相關資訊，以利波方對國內民眾說明計畫進展。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，根據政府規劃，立陶宛在未來數年內將在拉茲迪亞伊（Lazdijai）地區、卡普恰米斯蒂斯（Kapčiamiestis）附近設立新訓練場，面積約1萬4600公頃，可容納3500至4000名士兵同時訓練。

新訓練場的擬建地點鄰近蘇瓦烏基走廊（SuwalkiGap），這條走廊連結波羅的海國家與波蘭，被夾在俄羅斯高度軍事化飛地加里寧格勒（Kaliningrad）以及白俄羅斯之間，被視為北約東翼防禦的關鍵戰略通道。

立陶宛國防部昨天在社群媒體X上發文指出，近年來立陶宛邊境附近的軍事活動增加，其中白俄羅斯戈札（Gozha）地區的作戰訓練最為密集，立陶宛的新訓練基地將加強南部邊境的防衛安全。國防部發的圖片顯示，白俄戈札軍事訓練區距離立陶宛擬建的卡普恰米斯蒂斯訓練場僅約10公里。

LRT報導指出，新訓練場預定地目前包含近2000筆私人土地，多為林地，部分當地居民對計畫表達反對，關切土地使用、財產權，以及對環境與日常生活可能造成的影響。立陶宛國防部表示，將在規劃過程中持續與地方社區溝通。

