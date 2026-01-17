厄瓜多嚴打販毒集團 部署1萬軍人至3個沿海省分
南美洲國家厄瓜多今天部署1萬名軍人到3個沿海省分，以打擊猖獗的販毒集團，這些犯罪組織被視為當地暴力事件激增的原因。
厄瓜多的凶殺和其他暴力犯罪猖獗橫行之際，總統諾波亞（Daniel Noboa）政府矢言採取強硬手段應對。
法新社報導，厄瓜多空軍將領貝多亞（MarioBedoya）告訴記者，數以百位的特種部隊官兵今天部署至圭亞斯省（Guayas）、曼納比省（Manabi）以及洛斯里奧斯省（Los Rios），以加強安全行動。
厄瓜多地處全球兩大古柯鹼出口國哥倫比亞與秘魯之間，近年來幫派暴力事件激增，這跟墨西哥和哥倫比亞的販毒集團有關。
總部設在瑞士日內瓦的「組織犯罪觀察站」（Organized Crime Observatory）資料顯示，厄瓜多2025年凶殺案發生比例為每10萬居民有52件，相當於每1個小時就1件。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
