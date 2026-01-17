烏克蘭代表團抵達美國 將與美方磋商俄烏終戰計畫

烏克蘭代表團一名成員今天表示，烏方談判代表已抵達美國，將與美國總統川普（Donald Trump）政府就俄烏終戰展開磋商。

法新社報導，代表團將會晤美國特使魏科夫（SteveWitkoff）和川普女婿庫許納（Jared Kushner）。

這場會談將於邁阿密舉行。俄羅斯全面入侵烏克蘭將邁入第4年之際，基輔當局正尋求盟友對安全保障做出明確承諾。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）首席顧問布達諾夫（Kyrylo Budanov）透過社群媒體表示代表團已抵達美國，「我將和安全主管烏梅洛夫（Rustem Umerov）以及談判官員阿拉哈米亞（DavidArakhamia）一起，與美方就和平協議細節進行重要會談。」

他補充說：「我們計劃與魏科夫、庫許納以及美國陸軍部長德里斯科（Daniel Driscoll）召開聯合會議。」

烏克蘭駐美大使昨天表示，會談將聚焦於安全保障和戰後重建。澤倫斯基也說，期盼下週能與美國簽署協議。