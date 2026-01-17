聯合國公海條約生效 為保護海洋生態提供法律框架

旨在保護公海生物多樣性的聯合國（UN）劃時代「國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性協定」（簡稱公海條約）今天生效，為各國提供具法律約束力的框架來應對過度捕撈等威脅。

路透社報導，聯合國經過15年談判後，於2023年3月敲定「國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性協定」（Biodiversity Beyond National Jurisdiction，BBNJ），要為原本未受規範的公海下廣大生態系統建立1個全球性的「海洋保護區域」網絡，目標最晚在2030年實現讓30%的海洋環境受到保護。

公海條約籌備委員會主席之一、澳洲外交部首席助理部長麥卡錫（Adam McCarthy）在記者會上表示：「全球海洋的2/3，也是地球表面一半的區域，將首次有全面的法律系統（保護）。」

公海條約於去年9月19日達到獲得60國批准的門檻後，啟動120天內正式生效的程序。其後批准國已增至80多國，包括中國、巴西和日本；英國、澳洲等國也預料不久後跟進。美國則在前任拜登（Joe Biden）政府時期已簽署，但至今未批准。

依照條約，各國必須對會影響海洋生態的活動進行環境評估。此外，條約也建立讓各國能共享「藍色經濟」成果的機制，這類成果包括可供生物技術等產業利用的「海洋基因資源」。

根據環保人士說法，若要達成所謂「30前30」（30by 30）的目標，也就是在2030年底前讓30%的海洋受到正式保護，必須再設立19萬多個保護區；相較於目前只有2900萬平方公里或約8%的海洋受保護。

另一方面，一些保育人士所指目前海洋環境最大威脅之一的深海採礦熱，公海條約的影響也有限。麥卡錫不諱言，這份協定雖然「非常具企圖心，但有某些範疇上的限制」。