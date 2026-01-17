烏干達大選結果將出爐 軍方否認扣押反對派領袖

隨著烏干達總統選舉最終計票結果將於今天稍後出爐，軍方今天出面否認反對黨黨魁暨總統候選人威恩（BobiWine）在家中遭軍方綁架一說。

稍早有媒體報導，烏干達總統選舉期間網路遭封鎖並傳出至少有10人喪生。

法新社報導，81歲的總統穆塞維尼（YoweriMuseveni）預計宣布勝選，延續40年執政之路。

烏干達選舉委員會表示，在已開出的近81%選票中，穆塞維尼得票率為73.7%，威恩則是22.7%。

最終結果預計格林威治標準時間17日下午1時（台灣時間晚間9時）左右公布。

威恩昨天表示他遭到軟禁後，其所屬政黨全國團結平台（National Unity Platform，NUP）隨後在社群媒體X發文說，威恩已被軍方直升機「強行帶離」住家，但軍方否認相關說法。

烏干達軍方發言人馬吉辛（Chris Magezi）告訴法新社：「外界傳言所謂逮捕他（威恩）的說法毫無根據、純屬無稽之談。散布謠言的用意是煽動支持者採取暴力行動。」

法新社記者表示，今晨威恩住家周圍現場平靜，但通訊持續受阻導致無法連絡上NUP其他黨員。

43歲政治新星威恩出身康培拉（Kampala）的貧民窟，他自封「貧民窟總統」。他近日批評政府違反先前的多次承諾而於本週封鎖網路，藉機「大量灌票」並且逮捕他所屬政黨幹部。