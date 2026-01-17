外國人換日本駕照不再好過！「外免切替」筆試及格率剩不到四成
日本政府加嚴外國駕照切換（外免切替）筆試難度，合格率大幅降低。靜岡縣駕照中心（監理所）統計實施以後，合格率從九成大降至不到四成。
日本政府發現，用「外免切替」取得日本駕照的外籍駕駛，在日本國內肇事頻頻。於是強化檢查登記的日本國內住址，避免外國人利用旅館地址來申請，並且加嚴筆試和路考。
去年10月以前，外免切替的筆試只有10題圖畫題，70分為及格；現在改為文字題有50題，要答對九成以上才通過，並提供多國語言考卷。路考增加通過行穿線、在平交道前暫停等新的問題，給分標準也加嚴。
靜岡縣警駕照課表示，筆試及格率從2024年的93.3%，降至36.5%，路考通過率從17.3%，下滑至6.4%。
