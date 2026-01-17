快訊

蛋撻沒停售！肯德基改版「超極酥」挨轟 小編神回覆讓網友更火大

115學測自然／題目落落長…這題填表又畫圖「CP值低」 考生哀號：再放就沒分了

增加在美生產？盧特尼克：未赴美投資 部分台韓晶片商恐遭課100%關稅

外國人換日本駕照不再好過！「外免切替」筆試及格率剩不到四成

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本政府加嚴外國駕照切換（外免切替）難度，路考增加通過行穿線、在平交道前暫停等新的問題，給分標準也加嚴。路透ALAMY
日本政府加嚴外國駕照切換（外免切替）難度，路考增加通過行穿線、在平交道前暫停等新的問題，給分標準也加嚴。路透ALAMY

日本政府加嚴外國駕照切換（外免切替）筆試難度，合格率大幅降低。靜岡縣駕照中心（監理所）統計實施以後，合格率從九成大降至不到四成。

日本政府發現，用「外免切替」取得日本駕照的外籍駕駛，在日本國內肇事頻頻。於是強化檢查登記的日本國內住址，避免外國人利用旅館地址來申請，並且加嚴筆試和路考

去年10月以前，外免切替的筆試只有10題圖畫題，70分為及格；現在改為文字題有50題，要答對九成以上才通過，並提供多國語言考卷。路考增加通過行穿線、在平交道前暫停等新的問題，給分標準也加嚴。

靜岡縣警駕照課表示，筆試及格率從2024年的93.3%，降至36.5%，路考通過率從17.3%，下滑至6.4%。

日本 駕照 路考

延伸閱讀

海產任你品嘗！ 漫遊日本首屈一指的鮑魚王國「岩手大船渡」

蜷川實花展今登場 矢板明夫評「震撼」、曝日本一流藝術家愛台灣原因

美製進口車關稅尚未定案！從日韓對美規車案例看可能談判方向

足球／日本職足進軍校園教學 葳格學校與大分三神合作啟動

相關新聞

外國人換日本駕照不再好過！「外免切替」筆試及格率剩不到四成

日本政府加嚴外國駕照切換（外免切替）筆試難度，合格率大幅降低。靜岡縣駕照中心（監理所）統計實施以後，合格率從九成大降至不...

大阪警察辦案臨停月租車場挨告 法院判賠「不當得利」8毛錢

辦案中的日本警察將警車在民間月租停車場20分鐘，遭停車場管理員以違規停車、侵害收益權為由，向大阪府索賠8千日圓（台幣16...

馬查多和平獎章送川普 諾貝爾委員會：獲獎者不可替代

諾貝爾委員會(Norwegian Nobel Committee)16日表示，諾貝爾和平獎(Nobel Peace Pr...

併吞格陵蘭鬧劇如何演下去 川普一念之間

美國與丹麥、格陵蘭三方剛在華府就川普政府併吞格陵蘭一事，進行首次正式協商會議，結果如意料，美國要強取，丹麥和格陵蘭皆不從...

抗議、煽動、鎮壓與恐懼交織 伊朗抗議急轉直下動亂現場揭秘

伊朗的動亂上周似乎展現出強勁勢頭，外界甚至揣測教士政權已瀕臨崩潰，最高領袖哈米尼計畫像敘利亞前總統阿塞德一樣逃亡。然而，...

義大利總理梅洛尼訪日追星 與「北斗神拳」作者合影掀熱議

身為日本動漫迷的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）近期訪日，與「北斗神拳」作者原哲夫的合影，引發日義兩國網...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。