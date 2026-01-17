大阪警察辦案臨停月租車場挨告 法院判賠「不當得利」8毛錢

快訊

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
辦案中的日本警察將警車在民間月租停車場20分鐘，遭停車場管理員以違規停車、侵害收益權為由，向大阪府索賠8千日圓（台幣1625元）的月租金。圖非當事車輛。歐新社
辦案中的日本警察將警車在民間月租停車場20分鐘，遭停車場管理員以違規停車、侵害收益權為由，向大阪府索賠8千日圓（台幣1625元）的月租金。大阪地方法院近日裁定確有不當得利，判賠4日圓（台幣8毛錢）。

讀賣新聞今（17日）報導，大阪府警中堺署的警察2024年10月，為偵辦肇事逃逸案，將警車停在堺市的一處民間車停場。管理員通知他移車，20分鐘後他即把車移走。

停車場入口附近有「禁止擅自停車」的看板。管理員認為違法停車侵害收益提告，大阪府則主張為緊急狀況，是執勤的正常行為。

大阪地法院15日裁定，本案確實侵害原告的租借權，考慮到租金及停車時間，認為大阪府應支付「4日圓」的不當得利。

大阪 停車場 不當得利

