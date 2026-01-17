抗議、煽動、鎮壓與恐懼交織 伊朗抗議急轉直下動亂現場揭秘

伊朗的動亂上周似乎展現出強勁勢頭，外界甚至揣測教士政權已瀕臨崩潰，最高領袖哈米尼計畫像敘利亞前總統阿塞德一樣逃亡。然而，僅僅幾天後，透過斷斷續續的電話聯繫與祕密衛星網路對外傳遞訊息的伊朗民眾，以及國際觀察人士皆指出，抗議行動似乎正逐漸退潮。

由於伊朗實施網路管制，可靠資訊難以流出，錯誤訊息則趁勢擴散，幾乎不可能確切查明究竟發生什麼事。金融時報透過電話訪談、加密通訊所偷渡出的訊息，以及人權活動人士蒐集的冷峻證言，逐步拼湊出一幅慘淡畫面：一場正在上演的全國痛苦動盪。抗議者、武裝煽動者與維安部隊在街頭爭奪控制權，揭示這場暴力且影響深遠的鎮壓行動，規模前所未見，甚至被形容為伊朗版的「天安門時刻」。

這波抗議最初源於經濟困境，但很快演變為針對教士政權本身的全面挑戰，「哈米尼去死」與「獨裁者去死」的口號在各地想起。教士政權初期的回應相對克制，並試圖回應示威者的經濟訴求。一名透過星鏈受訪的歷史教授指出，抗議人數在最初幾天持續增加，但現場並未瀰漫恐懼氛圍，官民雙方也都沒出現暴力活動。

局勢在8日晚間8時出現轉折。大批群眾響應前伊朗國王之子芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）的號召走上街頭，教士政權隨即切斷網路與國際電話。隨著伊朗與外界隔絕，鎮壓行動據報迅速展開。國際特赦組織指出，維安部隊利用住宅建築、清真寺與警察局向手無寸鐵的抗議者發射實彈，「瞄準頭部與軀幹」。

3名受訪者證實上述情況。其中一名女性回憶：「夜裡可以聽見槍聲，人們因恐懼而尖叫。」她表示，自己在日落後不久便匆忙返家，並拒絕再讓女兒上街。

伊朗前改革派副總統阿卜塔希（Mohammad Ali Abtahi）表示，武裝反對派與維安部隊之間曾發生交火。來自動亂現場的證詞顯示，局勢本身相當混亂，煽動者與真正的抗議者混雜其中。這波衝突不僅奪走自發上街的赤手空拳民眾生命，也造成裝備精良的維安人員殉職。

德黑蘭一名示威者描述，有一群身穿黑衣、行動迅速的男子，會點燃垃圾桶後立刻轉往下一個地點。另一名目擊者則看到約十多名體格強健、看似「突擊隊員」的男子，穿著相似黑衣在街區奔跑，並呼籲民眾走出家門加入抗議。他說：「他們顯然有組織，但我不知道是誰在背後操控。」

教士政權迅速將抗議活動描繪成外國勢力策劃、預先部署、並由以色列資助的叛徒推動。同時，西方對旅居美國的巴勒維的同情，以及以色列與美國政客的公開聲援，也讓另一種說法浮上檯面，即抗議運動已被伊朗的敵人所挾持。一些伊朗分析人士與西方外交官指出，美國總統川普呼籲抗議者持續行動，並承諾「援助即將到來」，這樣的介入反而讓部分示威者相信，美國正準備推翻教士政權。

到了10日，教士政權已無法再掩蓋鎮壓的證據。伊朗國家電視台播出德黑蘭南部一處停屍間內成排陳列遺體的畫面；國際特赦組織則從其他影片中統計出205個屍袋。另一名透過星鏈受訪的人士說：「每個人都說，他們認識某個失去家人的人。」

伊朗官員表示，遇難者中包括數百名警察和維安人員，據稱其中一些人被斬首或燒死，同時已展開大規模逮捕。第3名透過星鏈受訪的人士指出，這場混亂反而有利於教士政權。他說：「我很害怕，我全家都很害怕。我只相信家人和朋友告訴我的事，其他的都不信。」

一名目擊者形容，抗議活動過後的德黑蘭氣氛「死寂、令人窒息」。他說：「在極其殘酷的屠殺之後，人們現在正忙著尋找親人的遺體，或試圖讓受傷者獲得治療。」