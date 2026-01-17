快訊

出國玩再也不買伴手禮給同事！原因曝光全網點頭：打死不要

學測數A解答出爐！向量出題比例較高 考生點名「燒腦魔王題」：卡很久

台股淪少數人的牛市 投資人站錯隊如何解套

義大利總理梅洛尼訪日追星 與「北斗神拳」作者合影掀熱議

中央社／ 東京17日專電
義大利總理梅洛尼(右)近期訪日，與「北斗神拳」作者原哲夫(左)的合影。擷取自梅洛尼IG
義大利總理梅洛尼(右)近期訪日，與「北斗神拳」作者原哲夫(左)的合影。擷取自梅洛尼IG

身為日本動漫迷的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）近期訪日，與「北斗神拳」作者原哲夫的合影，引發日義兩國網友熱議。

中日體育報導，梅洛尼16日在Instagram更新動態，公開她與原哲夫的合影，並發文感謝。

梅洛尼表示，能夠與「北斗神拳」的作者見面深感榮幸，感謝對方贈送的珍貴禮物。她也特別提到，原哲夫的作品陪伴義大利許多世代成長，已經成為義大利國民的共同記憶。

自「北斗神拳」1980年代在義大利出版以來，原哲夫在當地便享有極高人氣，梅洛尼本身也是原哲夫的粉絲。

照片中，梅洛尼捧著原哲夫贈送的手繪插畫，話中描繪「北斗神拳」主角拳四郎與宿敵拉歐，右上角以義大利文寫著「生日快樂」。1月15日迎來49歲生日的梅洛尼站在崇拜的漫畫家身旁就像個小粉絲，洋溢著喜悅的微笑。

原哲夫的官方X帳號也張貼兩人會面狀況，貼文以義大利文寫著「歡迎，梅洛尼總理！」，說明正在訪日的梅洛尼當天在東京與原哲夫會面，由於適逢梅洛尼過生日，原哲夫特別致贈寫上祝福訊息的吉克利（Giclee）版畫，並與對方握手合影。

消息曝光後，兩人的社群媒體湧入大量回應。有義大利網友說，「太瘋狂了」、「（北斗神拳）是史上最棒的漫畫」、「一開始還以為是AI」、「好想要那張畫」; 日本網友則說「歡迎來到日本」、「聽到總理喜歡北斗神拳，真讓人開心」，這場跨越國境的漫畫交流，成功引發廣泛共鳴。

梅洛尼這次訪問日本，深刻體會到日本的待客熱忱，除了與她長年仰慕的漫畫家會面，日本首相高市早苗也特別幫她慶生。

首相官邸X帳號公開的2分多鐘影片中，前半段可以看到兩人肩並肩自拍、發表談話，強調日義將成為升級戰略夥伴關係；後半段的風格較為柔軟，高市早苗送上生日蛋糕、全場以義大利文合唱生日快樂歌，令梅洛尼非常驚喜。

影片最後，高市送別梅洛尼時，兩人緊緊擁抱，可以聽到梅洛尼對高市說，「有需要就找我，好嗎？」，還說「我知道這並不容易，但我們會一起做到」，兩人四目交接，展現深刻情誼。

義大利 梅洛尼 日本

延伸閱讀

南韓民調：民眾對高市早苗好感度高於美中俄領袖

高市為「動漫迷」梅洛尼慶生…收Hello Kitty笑開懷 日網：真會待客

高市計劃提前舉行大選 鞏固權力能否如願？

高市早苗有望提前大選、日圓走弱 日股續揚再創新高

相關新聞

美軍在拉美行動又要升級？FAA連發7份飛航公告促機師「務必謹慎」

美國聯邦航空總署（FAA）16日敦促機師，在飛越鄰近拉丁美洲的部分太平洋海域時「務必謹慎」，並在一系列飛航公告（NOTA...

義大利總理梅洛尼訪日追星 與「北斗神拳」作者合影掀熱議

身為日本動漫迷的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）近期訪日，與「北斗神拳」作者原哲夫的合影，引發日義兩國網...

川普稱缺格陵蘭國安將出現「破洞」 威脅對不配合盟邦課關稅

美國總統川普16日威脅，要向反對他掌控格陵蘭構想的國家徵收關稅，藉此向持反對立場的歐洲盟友施加壓力。

抗議、煽動、鎮壓與恐懼交織 伊朗抗議急轉直下動亂現場揭秘

伊朗的動亂上周似乎展現出強勁勢頭，外界甚至揣測教士政權已瀕臨崩潰，最高領袖哈米尼計畫像敘利亞前總統阿塞德一樣逃亡。然而，...

紐時：中國漁船兩度大規模東海聚集 疑演練控制海域

「紐約時報」依據海上船隻定位資料分析報導，中國漁船於去年耶誕節及今年1月11日，兩度在東海大規模進行陣列式聚集，部分貨輪...

我有日本症候群！旅日美籍小說家自揭「老外排外」矛盾

喜歡日本的人何其多，在台灣，我們稱為「哈日族」。隨移住日本的外國人增加，他們的圈子出現新詞叫「我的日本症候群」（My Japan Syndrome），指的是長期在日本生活的外國人，自認比其他外國人更懂日本，瞧不起、排斥觀光客或半吊子日本通。旅日美籍小說家凱茲納賈特（GREGORY KHEZRNEJAT）解釋，這態度看似自負，實則反映他們害怕被日本社會排斥的焦慮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。