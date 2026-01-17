快訊

川普稱缺格陵蘭國安將出現「破洞」 威脅對不配合盟邦課關稅

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普16日在佛州海湖莊園舉行的「川普總統大道」命名儀式上發表演講。路透
美國總統川普16日在佛州海湖莊園舉行的「川普總統大道」命名儀式上發表演講。路透

美國總統川普16日威脅，要向反對他掌控格陵蘭構想的國家徵收關稅，藉此向持反對立場的歐洲盟友施加壓力。

華爾街日報與衛報報導，川普當天在白宮東廳一場鄉村醫療保健活動上，發表一場長達45分鐘、幾乎未中斷的演說，期間提出相關構想。他說：「我們真的需要格陵蘭，這是為了國家安全。如果有些國家在格陵蘭這件事上不配合，我可能就會對他們課關稅。所以，是的，我可能會這麼做。」並補充道：「這最終將成為新聞焦點。」

川普並回顧過去曾因藥品價格問題施壓歐洲盟友，警告法國與德國，若不提高處方藥價格，將面臨25%的關稅，，並回憶起曾對法國總統馬克宏說：「你必須提高你們的藥價。」他接著表示，可能會對丹麥採取同樣的做法，並說：「對於格陵蘭也可能這麼做。」

被問及若北約不答應他收購格陵蘭的要求，美國是否會退出時，川普表示，若沒有格陵蘭，美國的國家安全將會出現「破洞」。

他說：「北約一直在跟我們談格陵蘭，我告訴你，我們非常、非常需要格陵蘭，這是國家安全。如果沒有它，國家安全就會出問題，會有一個很大的破洞，無論是『金穹』，還是我們正在做的其他所有事情。」

川普還說：「我們在軍事上投資很多，非常多。我們有世界上最強大的軍隊，而且只會越來越強。你們在委內瑞拉看到了這一點，在對伊朗的行動中也看到了，可能、有可能，我們摧毀了他們的核能力。所以，是的，我們正在和北約談。」

美中台博弈／敲定關稅不該沾沾自喜？台灣對美應去風險化

美國左打委內瑞拉，右要併吞格陵蘭，所向披靡，因而出現一個論調：怎能不依賴美國？現在「擁美」，還來不及，「疑美」等於是自己給自己找麻煩。如今美國開始利用他國對美國的依賴，盡量榨取利益，因為霸權已無以為繼，必須開始變現套利。 愈來愈多的國家因此開始對美「去風險化（de-risk）」，甫與美國達成關稅協議的台灣，又該如何應對？

尹錫悅8大案首宣判 「妨害執行拘留」判5年

南韓法院十六日就前總統尹錫悅涉嫌妨害特殊公務執行與濫用職權妨害權利行使等罪名案，進行一審宣判，判處五年有期徒刑。法院在判...

諾貝爾和平獎 馬查多贈川普…挪威各界強烈批評

委內瑞拉反對派人士、去年諾貝爾和平獎得主馬查多十五日訪問白宮首度會見美國總統川普。馬查多會後說，已將十八Ｋ金的諾貝爾和平...

因應中國、北韓 美防長：第一島鏈軍演「以實力謀和平」

美國國防部長赫塞斯十五日說，在從日本延伸至台灣及南海的「第一島鏈」展開軍演，對落實川普政府主張的「以實力謀和平」不可或缺...

地緣政治緊張 馬克宏欲加速重新武裝但預算案卡關

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說，在這個「日益複雜」的世界，法國須強化軍事能力，軍事規劃法（LPM）也...

