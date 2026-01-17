川普稱缺格陵蘭國安將出現「破洞」 威脅對不配合盟邦課關稅

美國總統川普16日威脅，要向反對他掌控格陵蘭構想的國家徵收關稅，藉此向持反對立場的歐洲盟友施加壓力。

華爾街日報與衛報報導，川普當天在白宮東廳一場鄉村醫療保健活動上，發表一場長達45分鐘、幾乎未中斷的演說，期間提出相關構想。他說：「我們真的需要格陵蘭，這是為了國家安全。如果有些國家在格陵蘭這件事上不配合，我可能就會對他們課關稅。所以，是的，我可能會這麼做。」並補充道：「這最終將成為新聞焦點。」

川普並回顧過去曾因藥品價格問題施壓歐洲盟友，警告法國與德國，若不提高處方藥價格，將面臨25%的關稅，，並回憶起曾對法國總統馬克宏說：「你必須提高你們的藥價。」他接著表示，可能會對丹麥採取同樣的做法，並說：「對於格陵蘭也可能這麼做。」

被問及若北約不答應他收購格陵蘭的要求，美國是否會退出時，川普表示，若沒有格陵蘭，美國的國家安全將會出現「破洞」。

他說：「北約一直在跟我們談格陵蘭，我告訴你，我們非常、非常需要格陵蘭，這是國家安全。如果沒有它，國家安全就會出問題，會有一個很大的破洞，無論是『金穹』，還是我們正在做的其他所有事情。」

川普還說：「我們在軍事上投資很多，非常多。我們有世界上最強大的軍隊，而且只會越來越強。你們在委內瑞拉看到了這一點，在對伊朗的行動中也看到了，可能、有可能，我們摧毀了他們的核能力。所以，是的，我們正在和北約談。」