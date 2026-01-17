紐時：中國漁船兩度大規模東海聚集 疑演練控制海域

快訊

中央社／ 紐約16日專電
船隻定位資料顯示，中國漁船於去年耶誕節期間在東海大規模進行陣列式聚集。（圖擷自x@StarboardIntel）
紐約時報」依據海上船隻定位資料分析報導，中國漁船於去年耶誕節及今年1月11日，兩度在東海大規模進行陣列式聚集，部分貨輪必須繞道行駛。專家認為，這項行動意在演練海上民兵快速聚集，控制爭議性海域。

紐約時報（New York Times）調查報導，中國近期在東海海域大規模聚集漁船，範圍長達200海哩。這種新型海上協調演練，讓北京在爭議海域上展現控制力。紐時依據船隻動態資料分析報導，並首次公開外界較少關注，中方海上行動的規模與複雜性。

約1400艘中國漁船在海上放下捕魚工作或由停靠碼頭駛往東海，11日在中國與沖繩之間海面，組成一個長度超過200海哩的海上長方形陣列。資料顯示，陣列範圍內漁船密集，部分貨輪必須繞道或蛇行避開通過。

航海與軍事學者認為，這項演習旨在強化中國海上民兵，北京有能力在爭議海域大規模快速集結民船。

紐時依據航海定位資料製圖顯示，去年耶誕節當日，中國同樣在東海聚集約2000艘民船，在北方形成兩個平行長方形，最長的約290海哩，以及另一個在南方海面的倒L型的矩陣。專家認為，中方在幾個星期之間，於相同海域兩度演練漁船集結任務。

資料分析業者ingeniSPACE的首席營運長傑森．王（Jason Wang）察覺中國漁船非常態性聚集，紐時再透過Starboard Maritime Intelligence提供的船隻定位資料，自行確認傑森．王的判斷。

傑森．王表示，這不對勁，過去追蹤中國船隻動態已看過數百艘、好幾百艘聚集，但從未見過如此大規模與特別的陣列。

研究中國海上民兵的前美國情報官亨利（LonnieHenley）表示，中國漁船體積太小無法有效執行海上封鎖任務，但可能阻滯美國海軍艦艇的行動。

新美國安全中心（Center for a New AmericanSecurity）研究員、前美國海軍軍官舒加特（ThomasShugart）認為，小船大規模聚集也可能做為誘引飛彈及魚雷的假目標，也可影響雷達及無人機操作。

Starboard Maritime Intelligence分析師道格拉斯（MarkDouglas）指出，這麼多船隻同步聚集的場面令人震驚，過去沒見過如此龐大的船隻陣列聽令行事。聚集船隻的協同能力讓人印象深刻。

紐時諮詢華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）研究人員，CSIS依據船隻定位資料也確認中國漁船大舉在東海聚集。

CSIS東南亞計畫暨亞洲海事透明倡議（AMTI）主任波林（Gregory Poling）回應指出，這些船隻聚集當然不是為了捕魚，難以解釋這不是國家領導的行動。

