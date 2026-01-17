伊朗取消大規模處決 川普表達感謝並暫緩軍事介入

美國總統川普今天向伊朗領導高層表達感謝，表示德黑蘭當局取消對數百名在鎮壓行動中被逮捕的示威者進行處決。

法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出：「我非常尊敬伊朗領導高層取消原定於昨天舉行所有死刑處決（超過800人）的決定。。感謝！」

過去兩週，川普多次揚言對伊朗採取軍事行動以支援示威者。人權團體指出，伊朗安全部隊已在鎮壓中殺害數千人。

川普日前表示，他接獲通報稱殺戮情形已經停止，目前暫緩介入。

川普昨天駁斥波灣國家官員的說法。這些官員說，沙烏地阿拉伯、卡達與阿曼主導斡旋，勸阻川普對伊朗發動攻擊。川普則說，讓他改變想法的是伊朗的行動。

川普離開白宮前往佛州度週末時向記者表示：「沒有人說服我，是我自己說服了自己。」

他說：「他們沒有處死任何人，他們取消了絞刑。這對我產生很大的影響。」