諾獎得主馬查多受訪 自信時機成熟將任委內瑞拉首位女總統

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（María CorinaMachado）在今天播出的「福斯新聞頻道」專訪中表示，當時機成熟時，她會成為委內瑞拉首位女總統。

法新社報導，馬查多告訴「福斯新聞頻道」（FoxNews）：「有一項使命，我們將把委內瑞拉變成恩典之地，而我相信，當時機成熟時，我會當選委內瑞拉總統，成為首位女總統。」

馬查多去年獲頒諾貝爾和平獎，以表彰她「毫不懈怠地為委內瑞拉人民爭取民主權利，並致力推動獨裁政權以公正及和平方式轉型為民主政體」。

去年，馬查多原本有意參選委內瑞拉總統，但委國法院禁止她參選，後來由反對派人物龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）代她出征。

儘管委內瑞拉時任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後來強行宣布勝選，但選舉結果合法性遭到國際社會廣泛質疑。

在美軍本月逮捕馬杜洛後，委內瑞拉政局劇變。馬查多目前雖流亡海外，但她積極與美方接觸，誓言返回祖國重建民主。

馬杜洛執政期間，因經濟崩潰與高壓統治，導致近800萬委國人民逃往海外。在馬杜洛垮台後，流亡全球各大城市的委內瑞拉人民紛紛走上街頭歡呼。

然而，美國總統川普（Donald Trump）否定馬查多作為委內瑞拉臨時領導人的可能性，認為她要成為領導人非常困難。

馬查多 委內瑞拉 馬杜洛

延伸閱讀

馬查多轉送和平獎章給川普 學者嘆非常悲哀：不尊重諾貝爾獎

馬查多赴白宮贈諾貝爾和平獎獎章 美官員證實川普擬笑納

遭華府邊緣化 川普15日將見委國反對派領袖馬查多

馬查多提議和平獎轉讓川普 諾貝爾協會說不行

相關新聞

KK園區2.0？泰柬邊境詐騙集團「規模達KK園區40%」戒備森嚴如監獄

各國持續合作打擊詐騙活動，但詐騙園區會否轉移至其他地方的問題仍然備受關注，據非政府組織、馬來西亞國際人道主義組織（MHO）華裔社會公關代表胡傑良指，近期在柬埔寨邊境發現一個新詐騙園區，估計其規模達到「KK園區」五分之二。

太子集團陳志引渡大陸後 柬埔寨詐騙點境況如何？他嘆打擊僅「作秀」

緬甸沿海城市西哈努克港（簡稱西港）是最臭名昭著的詐騙行業中心之一...

尹錫悅8大案首宣判 「妨害執行拘留」判5年

南韓法院十六日就前總統尹錫悅涉嫌妨害特殊公務執行與濫用職權妨害權利行使等罪名案，進行一審宣判，判處五年有期徒刑。法院在判...

川普「笑納」諾貝爾和平獎 挪威人氣炸狂批馬查多

委內瑞拉反對派人士、去年諾貝爾和平獎得主馬查多十五日訪問白宮首度會見美國總統川普。馬查多會後說，已將十八Ｋ金的諾貝爾和平...

因應中國、北韓 美防長：第一島鏈軍演「以實力謀和平」

美國國防部長赫塞斯十五日說，在從日本延伸至台灣及南海的「第一島鏈」展開軍演，對落實川普政府主張的「以實力謀和平」不可或缺...

地緣政治緊張 馬克宏欲加速重新武裝但預算案卡關

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說，在這個「日益複雜」的世界，法國須強化軍事能力，軍事規劃法（LPM）也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。