因應中國、北韓 美防長：第一島鏈軍演「以實力謀和平」

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國國防部長赫塞斯表示，在「第一島鏈」展開軍演，對落實川普主張「以實力謀和平」不可或缺。圖為美國海軍核動力航空母艦華盛頓號。路透
美國國防部赫塞斯十五日說，在從日本延伸至台灣及南海的「第一島鏈」展開軍演，對落實川普政府主張的「以實力謀和平」不可或缺。

訪美的日本防衛大臣小泉進次郎十五日在華府五角大廈與赫塞斯舉行美日防長會談，兩人同意應強化美日同盟的嚇阻力，並將擴大在沖繩等日本南西諸島（琉球群島）的存在感定調為同盟最優先事項，也同意推動對擴大增產改良型標準三型二Ａ批次飛彈的討論。

在「赫小會」一開始，赫塞斯就提到日本首相高市早苗去年增加防衛支出，他對此「非常高興、欣慰」。

日本共同社十六日報導說，上述作為旨在因應在台灣周邊和東海及南海動作頻頻的中國大陸，和持續推動研發核武及彈道飛彈的北韓。

川普政府在去年十二月公布的國家安全戰略（ＮＳＳ）報告中，將以整個美洲為主的西半球事務置於美國最高優先順位。對大陸軍事舉動深感憂慮的日本，藉由這次「赫小會」取得美國對參與亞洲事務的「再保證」。

小泉在會後指稱，美日同盟堅若磐石。日本防衛省在會後聲明也寫道，鑒於安全環境正迅速變得愈來愈嚴峻，兩人確認同盟依然堅定不移。

此次美日防長會談確認，兩國同盟將在遏止印太侵略發揮作用，並同意在南西諸島擴大演訓，以及在國防產業基礎上密切合作。兩人也同意將認真推動包含駐沖繩美軍普天間機場搬遷在內的駐日美軍整編作業。

美國副總統范斯十五日也與小泉在白宮會談約半小時，小泉會後說，兩人討論日本加強防衛力及區域情勢。

日本 美國國防 赫塞斯 國防部 美日同盟 五角大廈 國家安全 第一島鏈

