聽新聞
0:00 / 0:00

川普「笑納」諾貝爾和平獎 挪威人氣炸狂批馬查多

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
委內瑞拉反對派領導人馬查多（右）十五日到白宮，將她的諾貝爾和平獎轉贈給美國總統川普（左）。（路透）
委內瑞拉反對派領導人馬查多（右）十五日到白宮，將她的諾貝爾和平獎轉贈給美國總統川普（左）。（路透）

委內瑞拉反對派人士、去年諾貝爾和平獎得主馬查多十五日訪問白宮首度會見美國總統川普。馬查多會後說，已將十八Ｋ金的諾貝爾和平獎章贈予川普，以表彰川普對委國自由的獨特貢獻。川普也在自創社媒真實社群發文說自己接受該獎章。

但白宮發言人李維特在「川馬會」後說，川普對委國代理總統羅德里格斯目前表現很滿意、也非常配合，對馬查多的評價則未改變，認為她沒有足夠的民意支持能領導委國。川普此前明言，馬查多目前難以領導委國，她在國內既缺乏支持、也未獲尊重。

諾貝爾協會聲明，根據諾貝爾獎基金會章程，獎項一經頒布即屬最終且永久性決定，不接受任何申訴。該協會強調，獎項公布後就不會對得主的行為或言論置評。

中央社報導，馬查多此舉引發挪威各界強烈批評，挪威奧斯陸大學教授馬特拉利對挪威廣播公司（ＮＲＫ）表示，這是前所未聞的事，馬查多對諾貝爾和平獎一點尊重都沒有，馬查多的行為是很悲哀的。

馬特拉利強調，這是原則問題，這個動作對諾貝爾協會與諾貝爾和平獎完全不尊重。她批評馬查多把諾貝爾和平獎當作貨品，拿來跟川普做交易取得自己在委內瑞拉的影響力。

奧斯陸前市議員約翰森表示，馬查多的舉動會傷害諾貝爾協會與和平獎的名聲，這對世界最受認可且最重要的獎項來說是難以想像的羞辱，這也讓和平獎政治化，有可能會讓反和平獎合理化。

馬查多近年一直召喚美國派兵推翻自己國家的政權，諾貝爾協會去年頒給馬查多和平獎時即引發質疑議論。

馬查多 諾貝爾獎 和平獎 川普 委內瑞拉

延伸閱讀

川普不排除動武奪格陵蘭 共和黨議員反對聲浪擴大

馬查多轉送和平獎章給川普 學者嘆非常悲哀：不尊重諾貝爾獎

川普干預不斷 企業承諾投資能取悅多久？MAGA已改走毛澤東路線

川普關稅未振興製造業…美工廠職缺連續下滑 原因在「中間環節」

相關新聞

KK園區2.0？泰柬邊境詐騙集團「規模達KK園區40%」戒備森嚴如監獄

各國持續合作打擊詐騙活動，但詐騙園區會否轉移至其他地方的問題仍然備受關注，據非政府組織、馬來西亞國際人道主義組織（MHO）華裔社會公關代表胡傑良指，近期在柬埔寨邊境發現一個新詐騙園區，估計其規模達到「KK園區」五分之二。

太子集團陳志引渡大陸後 柬埔寨詐騙點境況如何？他嘆打擊僅「作秀」

緬甸沿海城市西哈努克港（簡稱西港）是最臭名昭著的詐騙行業中心之一...

尹錫悅8大案首宣判 「妨害執行拘留」判5年

南韓法院十六日就前總統尹錫悅涉嫌妨害特殊公務執行與濫用職權妨害權利行使等罪名案，進行一審宣判，判處五年有期徒刑。法院在判...

川普「笑納」諾貝爾和平獎 挪威人氣炸狂批馬查多

委內瑞拉反對派人士、去年諾貝爾和平獎得主馬查多十五日訪問白宮首度會見美國總統川普。馬查多會後說，已將十八Ｋ金的諾貝爾和平...

因應中國、北韓 美防長：第一島鏈軍演「以實力謀和平」

美國國防部長赫塞斯十五日說，在從日本延伸至台灣及南海的「第一島鏈」展開軍演，對落實川普政府主張的「以實力謀和平」不可或缺...

地緣政治緊張 馬克宏欲加速重新武裝但預算案卡關

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說，在這個「日益複雜」的世界，法國須強化軍事能力，軍事規劃法（LPM）也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。