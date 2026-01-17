川普「笑納」諾貝爾和平獎 挪威人氣炸狂批馬查多

委內瑞拉反對派人士、去年諾貝爾和平獎得主馬查多十五日訪問白宮首度會見美國總統川普。馬查多會後說，已將十八Ｋ金的諾貝爾和平獎章贈予川普，以表彰川普對委國自由的獨特貢獻。川普也在自創社媒真實社群發文說自己接受該獎章。

但白宮發言人李維特在「川馬會」後說，川普對委國代理總統羅德里格斯目前表現很滿意、也非常配合，對馬查多的評價則未改變，認為她沒有足夠的民意支持能領導委國。川普此前明言，馬查多目前難以領導委國，她在國內既缺乏支持、也未獲尊重。

諾貝爾協會聲明，根據諾貝爾獎基金會章程，獎項一經頒布即屬最終且永久性決定，不接受任何申訴。該協會強調，獎項公布後就不會對得主的行為或言論置評。

中央社報導，馬查多此舉引發挪威各界強烈批評，挪威奧斯陸大學教授馬特拉利對挪威廣播公司（ＮＲＫ）表示，這是前所未聞的事，馬查多對諾貝爾和平獎一點尊重都沒有，馬查多的行為是很悲哀的。

馬特拉利強調，這是原則問題，這個動作對諾貝爾協會與諾貝爾和平獎完全不尊重。她批評馬查多把諾貝爾和平獎當作貨品，拿來跟川普做交易取得自己在委內瑞拉的影響力。

奧斯陸前市議員約翰森表示，馬查多的舉動會傷害諾貝爾協會與和平獎的名聲，這對世界最受認可且最重要的獎項來說是難以想像的羞辱，這也讓和平獎政治化，有可能會讓反和平獎合理化。

馬查多近年一直召喚美國派兵推翻自己國家的政權，諾貝爾協會去年頒給馬查多和平獎時即引發質疑議論。