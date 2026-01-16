快訊

美股早盤／台美協議拍板！台積電ADR漲逾2%率科技股上攻 三大指數齊揚

腸道全是鉛！命苦女住院才知情 尪貼心1舉動為詐領1.2億保險金

羨慕嗎？華碩尾牙驚喜8千萬大紅包 董座施崇棠宣布參加獎1人1萬元

數千人喪生…伊朗政府暴力鎮壓、切斷網路 大規模示威潮已減弱

中央社／ 巴黎/杜拜16日綜合外電報導
在伊朗當局切斷網路和鎮壓行動造成數千人喪生後，伊朗人民近來一波挑戰神權體制的大規模抗議行動已減弱。圖為伊朗德黑蘭一面巨大的橫幅。 新華社
在伊朗當局切斷網路和鎮壓行動造成數千人喪生後，伊朗人民近來一波挑戰神權體制的大規模抗議行動已減弱。圖為伊朗德黑蘭一面巨大的橫幅。 新華社

根據人權團體和智庫機構觀察，在伊朗當局切斷網路和鎮壓行動造成數千人喪生後，伊朗人民近來一波挑戰神權體制的大規模抗議行動已減弱。

法新社報導，美國揚言可能對伊朗採取新一輪軍事行動，目前看似暫時緩和下來。一名沙烏地阿拉伯官員透露，波斯灣盟國已說服美國總統川普（Donald Trump）給德黑蘭政府「一次機會」。

伊朗這波示威於去年12月28日爆發，最初是民眾抗議本國幣里亞爾（rial）劇貶，隨後擴大為更大規模抗議行動，甚至出現推翻神權政體的訴求。

隨著抗議行動升高，伊朗政府於8日切斷全國網路與國際通訊，迄今超過1週。行動人士認為此舉旨在掩蓋鎮壓規模。

緊盯伊朗示威的華府智庫「戰爭研究所」（ISW）說，伊朗政府的鎮壓「似乎暫時壓制住示威活動」，但「該政權難以長久維持對安全部隊的大規模調動，因此抗議隨時可能捲土重來。」

美國白宮昨天表示，在川普施壓下，伊朗已暫停對800名抗議者執行處決。川普曾揚言將因伊朗血腥鎮壓示威者，對伊朗採取軍事行動，但波斯灣盟國似乎讓他改變主意。

伊朗首都德黑蘭（Tehran）若干居民告訴路透社，斷網導致消息傳遞受限，自11日來首都氣氛轉為平靜，並表示市區上空有無人機巡航，昨天和今天不見民眾上街抗議跡象。

伊朗庫德族人權團體Hengaw也向路透社表示，11日以來未看到新的抗議群眾，「我們的獨立消息來源證實，曾爆發示威的城市和鄉鎮，以及過去未出現大規模抗議的部分地點，現在都有重兵把守和安全部隊進駐」。

靠近裏海的一座伊朗濱海城市中，居民透露當地街道同樣平靜。

總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency, HRANA）估算，死亡人數自14日以來沒有大幅變動，目前累計2677人，包含2478名抗議群眾和另外163名被視為與政府相關的人士。

路透社無法獨自核實HRANA統計的死亡人數。

伊朗 美國 抗議行動 人權 川普 德黑蘭

延伸閱讀

聯合國安理會討論伊朗問題 大陸代表喊話美國「放下武力執念」

美暫緩出兵伊朗 國際油價重挫

伊朗內外交迫 美媒：中國大陸夥伴「幾未顯示支持」

伊朗領導層疑匯出巨資 美財長特矢言追查金流

相關新聞

KK園區2.0？泰柬邊境詐騙集團「規模達KK園區40%」戒備森嚴如監獄

各國持續合作打擊詐騙活動，但詐騙園區會否轉移至其他地方的問題仍然備受關注，據非政府組織、馬來西亞國際人道主義組織（MHO）華裔社會公關代表胡傑良指，近期在柬埔寨邊境發現一個新詐騙園區，估計其規模達到「KK園區」五分之二。

太子集團陳志引渡大陸後 柬埔寨詐騙點境況如何？他嘆打擊僅「作秀」

緬甸沿海城市西哈努克港（簡稱西港）是最臭名昭著的詐騙行業中心之一...

地緣政治緊張 馬克宏欲加速重新武裝但預算案卡關

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說，在這個「日益複雜」的世界，法國須強化軍事能力，軍事規劃法（LPM）也...

泰逮捕27歲台男！疑跨國販毒集團重要主謀 涉殺人未遂遭台灣通緝

泰國緝毒當局已經逮捕一名台灣男子，據傳他是一個跨國販毒集團的重要主謀，警方在搜查住處期間，發現藏於地毯等物品當中的疑似毒...

川普不排除動武奪格陵蘭 共和黨議員反對聲浪擴大

美國總統川普近日對格陵蘭的威脅升級，揚言動用任何必要手段接管這塊丹麥自治領土之際，共和黨國會議員正試圖把他拉回現實，加強...

數千人喪生…伊朗政府暴力鎮壓、切斷網路 大規模示威潮已減弱

根據人權團體和智庫機構觀察，在伊朗當局切斷網路和鎮壓行動造成數千人喪生後，伊朗人民近來一波挑戰神權體制的大規模抗議行動已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。